Contralor electoral establece reglas especiales para la elección del nuevo alcalde de Dorado

Ante el carácter “acelerado” del proceso para nombrar al nuevo alcalde de Dorado, tras el fallecimiento de Carlos López Rivera, la Oficina del Contralor Electoral (OCE) estableció una serie de reglas para la campaña –en caso de ser necesaria una elección especial–, incluido un límite de $1,700 por aspirante en los donativos anónimos.

A esta regla, se suma que aquellos aspirantes que cuenten con un comité de campaña registrado no tendrán que crear un “Comité para Elección Especial” (CPEE) para participar en el evento.

“Nuestro objetivo es garantizar reglas claras y proporcionales a la naturaleza de una campaña corta, sin sacrificar la transparencia en el financiamiento político. Con este marco especial, que incluye un tope de donativos anónimos y la dispensa de crear un comité adicional para quienes ya tienen uno activo, protegemos el derecho de los electores a procesos limpios y fiscalizados, y a la vez facilitamos el cumplimiento de los aspirantes”, expresó este sábado el contralor electoral, Walter Vélez Martínez, en declaraciones escritas.

Según la OCE, el período de campaña por la alcaldía de Dorado se extenderá hasta el 16 de noviembre, fecha en que el Partido Popular Democrático (PPD) contempla celebrar la elección especial, de ser necesaria.

“Se apercibe que cualquier parte que no esté de acuerdo con esta determinación podrá presentar un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término de 30 días contados a partir de su notificación, conforme al Artículo 11.000 de la Ley 222-2011, según enmendada”, lee el documento emitido por la OCE.

López Rivera, quien administró el Municipio de Dorado desde 1987, falleció la madrugada del 17 de octubre, a la edad de 67 años y tras batallar contra un cáncer en el hígado que le fue diagnosticado en mayo.

El pasado jueves, el PPD abrió formalmente el proceso para escoger al nuevo alcalde. Aunque está sobre la mesa la posibilidad de realizar una elección especial, hasta el momento, la única persona que ha mostrado interés es el administrador del ayuntamiento, Aníbal José Torres, a quien López Rivera le pidió completar su cuatrienio y funge como alcalde interino.

Las candidaturas abren este próximo lunes, 27 de octubre, a partir de las 8:00 a.m., y cierran a las 12:00 p.m. del miércoles 29 de octubre.