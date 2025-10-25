Opinión
25 de octubre de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasPolítica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Contralor electoral establece reglas especiales para la elección del nuevo alcalde de Dorado

El límite de donativos anónimos será de $1,700 por aspirante

25 de octubre de 2025 - 3:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Walter Vélez Martínez, contralor electoral. (vanessa.serra@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Ante el carácter “acelerado” del proceso para nombrar al nuevo alcalde de Dorado, tras el fallecimiento de Carlos López Rivera, la Oficina del Contralor Electoral (OCE) estableció una serie de reglas para la campaña –en caso de ser necesaria una elección especial–, incluido un límite de $1,700 por aspirante en los donativos anónimos.

A esta regla, se suma que aquellos aspirantes que cuenten con un comité de campaña registrado no tendrán que crear un “Comité para Elección Especial” (CPEE) para participar en el evento.

“Nuestro objetivo es garantizar reglas claras y proporcionales a la naturaleza de una campaña corta, sin sacrificar la transparencia en el financiamiento político. Con este marco especial, que incluye un tope de donativos anónimos y la dispensa de crear un comité adicional para quienes ya tienen uno activo, protegemos el derecho de los electores a procesos limpios y fiscalizados, y a la vez facilitamos el cumplimiento de los aspirantes”, expresó este sábado el contralor electoral, Walter Vélez Martínez, en declaraciones escritas.

Según la OCE, el período de campaña por la alcaldía de Dorado se extenderá hasta el 16 de noviembre, fecha en que el Partido Popular Democrático (PPD) contempla celebrar la elección especial, de ser necesaria.

“Se apercibe que cualquier parte que no esté de acuerdo con esta determinación podrá presentar un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término de 30 días contados a partir de su notificación, conforme al Artículo 11.000 de la Ley 222-2011, según enmendada”, lee el documento emitido por la OCE.

Acompañado del amor de su familia y del cariño sincero de su gente, Dorado despide este martes a Carlos “Carlitos” López Rivera, quien estuvo por 38 años frente al municipio.Desde tempranas horas de la mañana, residentes de la llamada “Ciudad Dorada” y de pueblos aledaños, vestidos de color crema y blanco, llegaron hasta la casa alcaldía para honrar la memoria de López Rivera. En la foto, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y el alcalde interino de Dorado, el exsecretario general del Partido Popular Democrático (PPD) Aníbal José Torres.El cariño y respeto que cosechó el alcalde durante sus casi cuatro décadas al mando del municipio hizo que mucha gente de a pie, que alguna vez tocaron sus puertas buscando algún servicio, saliera a la calle.
1 / 36 | Entre lágrimas y abrazos solidarios: así se despiden de Carlos López Rivera en Dorado. Acompañado del amor de su familia y del cariño sincero de su gente, Dorado despide este martes a Carlos “Carlitos” López Rivera, quien estuvo por 38 años frente al municipio. - Carlos Rivera Giusti

López Rivera, quien administró el Municipio de Dorado desde 1987, falleció la madrugada del 17 de octubre, a la edad de 67 años y tras batallar contra un cáncer en el hígado que le fue diagnosticado en mayo.

El pasado jueves, el PPD abrió formalmente el proceso para escoger al nuevo alcalde. Aunque está sobre la mesa la posibilidad de realizar una elección especial, hasta el momento, la única persona que ha mostrado interés es el administrador del ayuntamiento, Aníbal José Torres, a quien López Rivera le pidió completar su cuatrienio y funge como alcalde interino.

Las candidaturas abren este próximo lunes, 27 de octubre, a partir de las 8:00 a.m., y cierran a las 12:00 p.m. del miércoles 29 de octubre.

El Código Municipal de Puerto Rico establece un plazo de 30 días para que la Legislatura Municipal elija un nuevo alcalde tras una vacante. En este caso, el término para el PPD –partido en el que López Rivera militaba – hallar un sustituto comenzó a correr el 20 de octubre.

