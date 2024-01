Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

A poco más de una semana para cumplir el 50% de la meta, aspirantes independientes en ruta a las primarias y elecciones de este año –como Luis Raúl Torres Cruz, José Vargas Vidot, Ada Norah Henriquez y Melín Sotiriou Droz, entre otros– aprovecharon este sábado el fervor de las Fiestas de la Calle San Sebastián, en el Viejo San Juan, para recoger endosos con miras a certificar sus candidaturas.

“Esto ha sido un aprendizaje y un ejercicio bien enriquecedor para sensibilizarme más con lo que es el contacto directo con el pueblo. Me ha endosado gente de todos los partidos y gente que no es de ningún partido”, destacó Torres Cruz, representante del Distrito 2 de San Juan, desde la Plaza San José.

Puntualizó que, entre jueves y viernes, recogió 195 endosos y hoy, sábado, hasta las 2:00 p.m., iba por 45 adicionales. Aseguró que ya llegó al 95% de los endosos requeridos para su candidatura como representante por acumulación (1,463), según la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). “Ya tengo 1,073 validados y 159 pendientes a que la CEE me valide el lunes”, estableció.

Torres Cruz, quien se desafilió del Partido Popular Democrático (PPD), contó que está apoyando en el recogido de endosos a Eliezer Molina, ex candidato independiente a la gobernación y aspirante al Senado por acumulación. Molina anunció, en sus redes sociales, que alcanzó, en solo cinco días, los 1,491 endosos que requiere para ser certificado.

Melín Sotiriou Droz, candidata independiente a comisionada residente en Washington y quien ha recogido más de 30 endosos este fin de semana, contó que el proceso “es cuesta arriba”. (Vanessa Serra Díaz)

“Eliezer es una persona que admiro. Me dijo que me iba a ayudar a conseguir los 300 endosos que me faltan. Hemos tratado de ayudar a Vargas Vidot también, porque no vamos a competir entre nosotros. Vamos a una contienda fraternal, y como la gente puede escoger con sus votos a 11 representantes por acumulación y a 11 senadores, pues los más que acumulen votos son los que van a salir”, dijo.

“Espero que, tanto Eliezer, Vargas Vidot y yo, podamos sacar muchos miles de votos para seguir sirviéndole al pueblo de Puerto Rico”, abundó el exmilitante del PPD.

En las pasadas elecciones, Torres Cruz fue el único legislador popular electo por un distrito de la capital. Sin embargo, en mayo de 2022, se desafilió de la Pava por diferencias con el entonces presidente de la colectividad y actual presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

“Creo que el liderato del Partido Popular se va a sorprender. Una gran cantidad de la gente que me ha endosado aquí y en otros lugares son personas activas del PPD, incluyendo líderes que no voy a identificar por nombres para no crearles un problema interno en su partido”, dijo Torres Cruz.

Los candidatos tienen hasta el 31 de enero para someterle a la CEE, al menos, el 50% de los endosos requeridos por el cargo electivo al que aspiran. El restante 50% tiene que ser radicado el 15 de febrero.

“Tranques” en el proceso

Por su parte, Sotiriou Droz, candidata independiente a comisionada residente en Washington y quien ha recogido más de 30 endosos este fin de semana, contó que el proceso “es cuesta arriba”.

Denisse Otero Hernández fue otra candidata independiente –a la Legislatura Municipal de San Juan– que señaló algunas “trabas” que dificultan el recoger endosos. (Vanessa Serra Díaz)

“A la fecha, estoy llegando a 500. El proceso es cuesta arriba, no porque las personas no estén dispuestas a llenar endosos, sino por las herramientas que nos limita la Comisión Estatal de Elecciones. Es un proceso digital que requiere estar en internet, y mucha de las personas que nos apoyan son de edad avanzada”, comentó.

El jueves y viernes, estuvo en la estación Sagrado Corazón del Tren Urbano y, al igual que hoy, mañana, domingo, continuará en las SanSe. Indicó que debe llegar a 4,000 endosos para finales de enero. “A pesar de los contratiempos de la CEE, voy a darlo todo porque ese fue el compromiso que hice al aspirar a este escaño”, expresó Sotiriou Droz.

Denisse Otero Hernández fue otra candidata independiente –a la Legislatura Municipal de San Juan– que señaló algunas “trabas” que dificultan el recoger endosos.

“Estamos teniendo un tranque con la Comisión Estatal de Elecciones. Dicen que se nos va a hacer bien cuesta arriba a los independientes, cuando la trampa la están poniendo ellos (partidos mayoritarios). Gente de nosotros se encuentran que no están activos y tienen que esperar supuestamente 30 días, entonces, ¿cómo ese elector va a ejercer su derecho electoral (de endosar) si le están haciendo el tranque?”, planteó la también líder comunitaria de Puerta de Tierra.