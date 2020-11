El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el juez Francisco Rosado Colomer, estimó esta mañana en unas 4,000 papeletas sin contar las que están en los 182 maletines que se encontraron en los pasados días.

Explicó que esta mañana comenzarían a contar oficialmente el material encontrado en la bóveda del coliseo Roberto Clemente, en San Juan, donde estuvo ubicada la Junta Administrativa de Voto Ausente y de Voto Adelantado (JAVA).

“No se contabilizaron completamente. El primer maletín que abrimos, que era del precinto 1 de San Juan, tenía tres papeletas, dos papeletas municipales y una legislativa. Me dijeron que encontraron en algunos maletines hasta 300 papeletas, así que no tienen un número exacto, pero debe de estar fluctuando entre 3,000 y 4,000 papeletas”, indicó Rosado Colomer en entrevista radial (WKAQ -580 AM).

“Los maletines siempre estuvieron en la bóveda. Es una asunto de desorganización, de mal manejo de inventario dentro de una bóveda que tiene cinco candados en cada una de sus entradas. La bóveda en sus alrededores estaba intacta”, agregó.

Rosado Colomer afirmó que en JAVA ya no hay más maletines con papeletas sin contabilizar.

Pese a las irregularidades, el presidente del ente electoral aseguró que los votos serán contados, y reafirmó que los resultados que han dado son preliminares, de modo que, al momento, no han certificado ningún candidato.

“Los candidatos no se ha certificado ninguno. Hay que esperar a que termine el escrutinio. El gobernador electo se certifica al final del escrutinio cuando se cuenta el último voto”, dijo al tiempo en que espera que para principios de diciembre acabar con el proceso.

Precisamente, ayer Pedro Pierluisi presentó los miembros de su Comité de Transición.

De otra parte, precisó que además de las papeletas de los maletines encontrados, todavía faltan por contar unos 14,000 votos añadidos a mano, y solo en el Municipio de San Juan hay cerca de 4,000.

La contienda por la alcaldía de la capital es una de las más reñidas en la cual, actualmente, Miguel Romero, candidato del Partido Nuevo Progresista, tiene 44,313 votos; mientras Manuel Natal, del Movimiento Victoria Ciudadana, tiene 42,081, según los datos preliminares de la CEE.