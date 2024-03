“Hay que jamaquear el palo”: insatisfacción del electorado y arraigo de partidos tradicionales afectan candidaturas independientes

La insatisfacción del electorado, no solo con aspirantes afiliados a partidos políticos, sino también con aquellos que no cuentan con el respaldo de alguna colectividad, así como el arraigo que aún mantiene el bipartidismo, explican por qué aún no hay un mayor apoyo a las candidaturas independientes, según expertos consultados para analizar los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día.