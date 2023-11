Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Aunque nuevamente rehusó responder quién será su candidato al puesto de comisionado residente, la precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, insistió en que este fin de semana anunciará la fecha en que radicará su candidatura, y que le acompañará la persona que espera le sustituya en Washington D.C. a partir de enero de 2025.

“Esta semana, voy a anunciar la fecha. Esta semana no se ha acabado. Voy a anunciar la fecha de esa radicación y las posteriores. Me he dedicado todo este tiempo a crear una estructura electoral desde cero. Ya tenemos el ejército de las personas que van a estar levantando los endosos, ya tenemos la mayoría de los funcionarios de colegio de la primaria de junio”, indicó González este viernes.

“Hay otra gente que se enfoca en el ‘chijí-chijá’, yo me enfoco en la gente que va a velar y buscar los votos”, abundó, en un aparte con la prensa, antes de hacer un recorrido, con el alcalde de San Juan, Miguel Romero, por las instalaciones del laboratorio especializado en VIH-SIDA, en Santurce.

La comisionada residente había adelantado, el domingo, en un evento electoral en Manatí, que esta semana confirmaría cuándo oficializaría sus aspiraciones a La Fortaleza, y que en ese momento, estaría acompañada de quien apoya como compañero de papeleta.

González -quien, según los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día, prevalecería hoy, en la carrera por la gobernación, por mayor margen que Pedro Pierluisi sobre los candidatos de los demás partidos- opinó que los números indican que sería la única candidata de su colectividad en lograr que también se obtenga la victoria en la Cámara de Representantes, el Senado y en la mayoría de los municipios.

“La base del PNP lo que tiene que ver es si quiere arriesgarse en la elección general a ver si ganan o pierden, o si quieren asegurar un triunfo. En ese sentido, la encuesta pone que, dentro de los no afiliados, la periferia de las personas que no están afiliadas a ningún partido, la única persona que puede hacer crecer mi colectividad es esta servidora”, afirmó.

“Si el pueblo de Puerto Rico me da la oportunidad y me permiten ganarme la confianza, yo aseguraría el triunfo de Cámara y Senado para noviembre 2024, que es lo que el partido debe tener”, sostuvo la comisionada.

Según los resultados de La Encuesta respecto a la eventual primaria por la gobernación en el PNP, González superaría a Pierluisi por 14 puntos, con un 55% del favor de los novoprogresistas, pero esa ventaja se ha reducido en los pasados ochos meses, pues en el sondeo de febrero la diferencia era de 39 puntos porcentuales.

“Esta es la primera encuesta que me mide como candidata a la gobernación después de yo anunciar. Eso siempre va a pasar. Todavía no he radicado, no he presentado mi equipo de trabajo, mi comisionado residente, y la mayoría de las propuestas que tengo”, reaccionó ante cuestionamientos sobre la tendencia a la baja en la ventaja frente a Pierluisi.

Apoya a Miguel Romero

En el evento de este viernes en Santurce, González felicitó a Romero por los resultados obtenidos en La Encuesta, que lo colocan como vencedor en las elecciones de 2024, y dijo que no le buscaría un sustituto a pesar de que el ejecutivo municipal ha apoyado abiertamente la reelección de Pierluisi.

“Independientemente que el alcalde de San Juan esté respaldando al gobernador, él va a contar conmigo. Es mi candidato a la alcaldía de San Juan, y una vez pase la primaria, sé que juntos vamos a trabajar para rescatar a Puerto Rico”, puntualizó González.

Asimismo, reconoció que, al igual que Romero, muchos alcaldes no la han respaldado en sus aspiraciones, pero dijo que respeta sus determinaciones. “Los municipios requieren constante interacción con el gobierno, es quien aprueba fondos y permisos, y los alcaldes tienen que hacer las cosas que tienen que hacer para, en lo que queda de año, las puedan sacar, así que no voy a juzgar a ningún alcalde que esté en esa situación”, enfatizó.

Por su parte, Romero reiteró que respalda a Pierluisi en la primaria, pero recalcó que González “ha sido una buena comisionada, siempre ha estado disponible para San Juan”.

“Faltan como ocho meses para esa primaria y poco menos de un año para las elecciones, que el PNP tenga números de que, con cualquiera de los dos candidatos prevalece, es positivo. Eso lleva un mensaje de que esa primaria hay que llevar la fiesta en paz y procurar no provocar heridas innecesarias de lo que ya, de por sí, una primaria trae, para tener la oportunidad de prevalecer en las elecciones”, recalcó Romero.