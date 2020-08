Varios funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP), cuyo rol era observar el proceso primarista en Santa Isabel, fueron removidos de la escuela Esther Rivera sin ofrecerles ninguna explicación.

Así lo expuso Andrea Martínez, quien se quedó por algunas horas sentada frente al plantel, bajo el sol y preguntándose qué sucedió, pues asegura que su nombramiento está certificado por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Yo estoy como representante de (Thomas) Rivera Schatz y como observadora del contrincante del alcalde (Tony Luna). Me removieron del colegio y me tienen en esta acera hace varias horas porque hay y que una discordia allí arriba. No se ha resuelto nada, pero no me puedo mover de aquí. No sé cuál es el problema. No me explicaron”, lamentó.

Cabe destacar que el alcalde Enrique Questell Alvarado es uno de los tres incumbentes de la zona sur que tiene primaria, incluyendo a la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez y el alcalde de Adjuntas, Jaime Barlucea.

PUBLICIDAD

No obstante, Martínez aseguró que tanto ella como los otros funcionarios no tuvieron problemas el domingo pasado, ya este fue uno de los municipios a donde no llegaron las papeletas.

“Mi función es como observadora y no puedo estar aquí observando de afuera todo el proceso cuando yo tengo un nombramiento por escrito que tengo el derecho de estar dentro del colegio. Sacaron a los funcionarios de (senador Carlos) Rodríguez Mateo, pero están adentro de la escuela. Los otros funcionarios que están adentro son los del alcalde (Enrique Questell) …a los que sacaron fue los del contrincante del alcalde”, insistió.

Por su parte, la licenciada Carolina Guzmán, a quien los demás funcionarios señalaron como encargada del proceso, sometió una querella a la Policía Estatal. No obstante, rechazó ofrecer declaraciones ya que “no estoy autorizada”.

Electores esperan para ejercer su derecho al voto en la escuela Esther Rivera en Santa Isabel. (Jorge A Ramirez Portela)

“No nos dejaron entrar porque supuestamente hubo un acuerdo, pero fue verbal. Pero el alcalde tiene aquí a todos sus funcionarios”, denunció el coordinador Roberto Rivera sin mayor explicación.

Tras la querella presentada ante la Policía, se autorizó nuevamente la entrada de estos observadores.

Según Ramón Luna Maldonado, aspirante a la candidatura para la alcaldía santaisabelina por el PNP, "eso sucedió hace poco".

"Nos mantuvimos con un observador, porque los observadores que nos estaban tratando de sacar de los colegios eran observadores de candidatos a senadores que fueron nombrados por ellos, pero estaban en el equipo de nosotros", explicó.

"Entonces, ellos identificaron eso, pero como nosotros estamos en ley, cumpliendo con el reglamento, ellos no querían que nosotros tuviéramos más observadores en el colegio que lo que nos permite la ley. Ahí fue que se distorsionó el mensaje, pero ya eso se resolvió", añadió Luna Maldonado.

PUBLICIDAD

El precandidato aseguró que no le preocupa el inconveniente, porque considera que “aquí los verdaderos observadores de nosotros son cada elector que está velando por su voto y aunque nosotros sabemos a lo que nos estamos enfrentando, a la maquinaria, estamos tranquilos”.

De otra parte, el flujo de electores en el ala del PNP era bastante movido, pero sin el distanciamiento requerido para evitar la propagación del COVID-19.

“La semana pasada vine en dos ocasiones, pero como me dijeron que no habían llegado las papeletas, me fui. Hoy vine hace poco y está bastante cómodo. Rápido me registré e hice la fila, pero esta situación del COVID me preocupa porque no he notado distanciamiento”, resaltó Yarelis Vélez.

Mientras que Cristian Diana, un joven de 19 años que inició su participación electoral con este evento, señaló que “no confío en el proceso, pero hay que ejercer el derecho al voto, no se puede perder un derecho así porque sí. No confío en el proceso, pero confío en que mi voto hará el cambio”.

Otro elector, identificado como Luis Irizarry destacó que estuvo varias veces en ese plantel el domingo pasado, pero “no importa la espera. Ese es mi derecho como ciudadano americano y aquí estoy. Si tengo que esperar y coger sol, aquí sigo.

“La semana pasada estuvo feo, pero hoy veo todo bonito y bien organizado. Confío en el proceso”, manifestó.

De otra parte, la participación en la primaria del Partido Popular Democrático (PPD) en Santa Isabel era escasa. Esto a juzgar por los pocos electores que había en el lugar.

PUBLICIDAD

“No vine la semana pasada porque las papeletas no estaban y no perdí el tiempo. Pero hoy vine y voy a votar por Charlie (Delgado)”, subrayó George Carrión, quien era el único en la fila para votar.