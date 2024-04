Pedro Pierluisi descarta promover la competencia para operadores privados de la red eléctrica

En respuesta a la propuesta más reciente de su retadora primarista, Jenniffer González , el gobernador Pedro Pierluisi enfatizó este viernes que la posibilidad de que los operadores privados del sistema eléctrico estén sujetos a la competencia del mercado no está sobre la mesa , al tiempo que afirmó que otras promesas enumeradas por la comisionada residente ya forman parte de la política pública de su administración.

“Eso está reñido con la Ley de Política Pública Energética (Ley 17-2019). Esa ley es clara, y yo lo favorezco, que debe haber un operador privado en el sistema de transmisión y distribución, cumpliendo con los requisitos reglamentarios que le imponga el Negociado de Energía (de Puerto Rico, NEPR). No es que está por la libre el operador privado ”, afirmó Pierluisi, en referencia a LUMA Energy , durante una rueda de prensa, luego de reunirse, junto a parte de su gabinete, con miembros de la Federación de Alcaldes .

“También, en el caso de Genera (PR), la Ley de Política Pública Energética dispone que debe haber un operador privado para las plantas generatrices que son del gobierno. Me parece que, en este momento dado, lo que tenemos que hacer es seguir fiscalizando a estas dos entidades y seguir propiciando la transformación de nuestro sistema ”, insistió.

El jueves, González anunció algunos componentes de su plataforma política para el sector de energía, en la que señaló que no será prioridad “proteger la exclusividad o permanencia de un solo proveedor, un operador que no cumpla y que no enfrente una competencia legítima”.