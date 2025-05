“Un gobierno es legítimo si el sistema electoral que lo elige es legítimo. Y la decisión del Tribunal Supremo, avalando el Código Electoral del 2020, echa sombra sobre la legitimidad de nuestro proceso electoral. El pasado viernes en la tarde, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió un fallo que le da legitimidad constitucional a una estructura electoral incluida en el Código Electoral del 2020“, dijo Vázquez, en conferencia de prensa, frente a la sede de la CEE, en la que estuvo acompañado, entre otros, por el ex comisionado electoral Juan Manuel Frontera Suau .

El viernes, el Tribunal Supremo validó la determinación de la ahora ex presidenta alterna de la CEE Jessika Padilla Rivera , quien concluyó que la colectividad no formaría parte del pleno del organismo a base del Código Electoral y los resultados de los pasados comicios.

“Los electores del PNP tienen voz y representación en la Comisión Estatal de Elecciones. Los electores del PPD tienen voz y representación en la Comisión Estatal de Elecciones, así como los electores del PIP. Pero los electores del Proyecto Dignidad no tienen representación”, sostuvo Vázquez.

“ Somos el primer partido que dejan fuera de la estructura de la CEE, a pesar de haber retenido la franquicia electoral. Sin embargo, no permitiremos que este obstáculo detenga nuestro propósito”, abundó.

Vázquez recalcó que la determinación del Tribunal Supremo no afecta exclusivamente a Proyecto Dignidad. Igualmente, rechazó el argumento principal que dio paso a la determinación del tribunal: la estrechez fiscal de Puerto Rico.

“Esto no es un asunto de dinero, es un asunto de representar la voz y los derechos de nuestros constituyentes. Estamos denunciando, como lo hemos hecho desde su aprobación, la inconstitucionalidad de la ley que rige este proceso. No somos los únicos afectados. Tenemos que entender que esta situación pone en riesgo la representatividad de todos los electores que no se identifican con el PNP afectando sus derechos fundamentales”, puntualizó.