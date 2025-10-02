Opinión
2 de octubre de 2025
76°ligeramente nublado
NoticiasPolítica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arranca la convención del PNP a la expectativa de que Ricardo Rosselló participe

El exgobernador, quien renunció en el verano de 2019, está en Puerto Rico desde el pasado martes

2 de octubre de 2025 - 7:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La convención del PNP arranca con la reunión del Directorio de la colectividad. (Carlos Rivera Giusti)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Con los trabajos del Directorio, arranca este jueves la convención del Partido Nuevo Progresista (PNP), que podría contar con la participación del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, anticipó el secretario general de la colectividad, Jorge Santini.

RELACIONADAS

“Es posible que él (Rosselló Nevares) pueda estar por allí. Sería excelente porque nosotros, contrario a otros partidos, no estamos cerrando puertas ni sacando expresidentes”, dijo Santini, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Aclaró, sin embargo, que Rosselló Nevares no ha confirmado su participación en el evento.

El exgobernador, quien renunció al cargo en el verano de 2019 –después de que se revelara un chat con contenido machista y discriminatorio en el que participaba con miembros de su gabinete y colaboradores–, llegó a la isla el martes, en un vuelo proveniente de Virginia, donde vive.

La gobernadora y presidenta del PNP, Jenniffer González, fue de las primeras líderes de la colectividad que públicamente pidió la renuncia de Rosselló Nevares en 2019.

“Si él va, si él fuera... me imagino que no va a haber ningún choque, porque no creo que él vaya a ir allí para crear algún tipo de inconveniente. Si ellos han hablado en privado y han tenido algún tipo de conversación con respecto a asuntos pasados y a la situación presente, tampoco lo sé. Yo en esas cosas no intervengo”, comentó Santini.

“Me parece que, si él va, no va a ser para que haya un choque… al contrario”, recalcó.

La ex primera dama Beatriz Rosselló publicó en Facebook que el exgobernador tendrá un “Conversatorio de la estadidad” el próximo 8 de noviembre en la Hacienda El Kañaveral, en Toa Alta.

Respecto a si el exgobernador Pedro Pierluisi acudirá a la convención, que se extenderá hasta el 5 de octubre y tendrá lugar en el Hotel Caribe Hilton, en San Juan, Santini dijo: “No, hasta lo que yo sé, no hay confirmación de que él vaya a ir”.

“Ojalá. Sería excelente que fuera”, añadió el también exalcalde de San Juan.

En cuanto a los temas a discutirse en el Directorio, Santini no descartó que González anuncie la nueva sede del PNP. El Directorio está pautado para las 11:30 a.m. y, a las 2:00 p.m., habrá una conferencia de prensa.

“Ese es uno de los temas que la gobernadora tocará con nosotros. No sé si para anunciarlo. Yo sé que está bien adelantado. Si va a decir cuál es la sede o no, no lo sé”, expresó.

Santini no precisó la expectativa de recaudos para el PNP con motivo de la convención. De acuerdo con la información suministrada a la Oficina del Contralor Electoral, la colectividad tiene un balance disponible de $1,097,963.26.

Durante la convención, habrá talleres y fiestas, como la organizada el viernes por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, bajo el nombre de “El Tiburón Fest”. El domingo, culminarán los trabajos con la asamblea general de la colectividad.

ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
