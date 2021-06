La certificación final de la elección del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares será “con toda probabilidad” la última que emitirá la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) luego que termine una evaluación sobre cómo proceder con su caso tomando en consideración que es la primera vez que se elige a alguien mediante nominación directa, dijo el presidente Francisco Rosado Colomer.

“Estamos tratando de evaluar cómo manejarlo. A primera vista lo que tenemos es cómo va a presentar su expediente. De qué se requiere, en caso de él prevalecer, poderlo certificar más allá del curso del contralor que se le requiere y los estados financieros”, afirmó Rosado Colomer en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Definitivamente, si no tengo expediente, tengo que ver por qué puedo emitir la certificación. Yo tengo expediente de los demás candidatos (que aparecieron en la papeleta). Yo no tengo ninguna constancia de que él (Rosselló Nevares) haya presentado los documentos así que tendremos que evaluarlo. Con toda probabilidad aun cuando tenga la certificación final de resultados, hoy no va a salir la certificación del doctor Rosselló”, agregó.

PUBLICIDAD

Rosado Colomer explicó que la CEE evalúa cómo proceder o manejar la elección de Rosselló Nevares como uno de los seis cabilderos por la estadidad porque al ser electo por nominación directa ni el Código Electoral ni la Ley 167-2020, que viabilizó la elección de seis cabilderos por la estadidad, dispone cómo manejar esta situación. Es decir, ninguno de los dos estatutos le indica qué se le requerirá para ser certificado.

El funcionario destacó que no tiene fecha certera de cuándo culminaría la evaluación que realiza la CEE.

“No quisiera cometer el error de apresurarme en algo que es tan nuevo para entonces omitir algo que pude haber previsto”, sostuvo el funcionario.

¿Sería la certificación de Rosselló Nevares la última en salir por esos elementos que usted explica?, cuestionó este rotativo.

“Con toda probabilidad”, respondió el presidente de la CEE, quien aseguró que Rosselló Nevares no se ha comunicado con la CEE.

Al momento, la CEE aguarda por la certificación de la Oficina del Contralor de que los candidatos electos tomaron el Curso sobre Uso de Fondos y Propiedad Pública para emitir las certificaciones finales. La Ley en el Artículo 10.11 establece que “la comisión declarará y certificará electo para cada cargo al Candidato que reciba la mayor cantidad de votos válidos y directos. Como constancia de ello, expedirá un certificado de elección que será entregado al candidato electo una vez acredite que ha tomado el Curso sobre Uso de Fondos y Propiedad Pública y haya hecho entrega de su estado de situación financiera Revisado. Se exceptúa al legislador municipal del último requisito”.

PUBLICIDAD

Los candidatos electos, que fueron certificados de manera preliminar como tal por la CEE porque aparecieron en la papeleta, deben acudir a la Oficina del Contralor a tomar el curso. Para cabildear en la Cámara federal fueron electos y estaban en la papeleta Elizabeth Torres, Roberto Lefranc y María “Mayita” Meléndez.

En el Senado fueron electos para abogar por la estadidad Melinda Romero y Zoraida Buxó.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email Melinda Romero, exsenadora e hija del exgobernador Carlos Romero Barceló, fue electa como delegada congresional en el Senado federal. (Ramón "Tonito" Zayas)

Zoraida Buxó, exsecretaria de Corrección, fue electa como delegada congresional en el Senado federal. (GFR Media)

El exgobernador Ricardo Rosselló, delegado congresional en la Cámara federal. Fue electo mediante nominación directa. (DAVID VILLAFANE/STAFF)

María Mayita Meléndez, exalcaldesa de Ponce, fungirá como delegada congresional en la Cámara de Representantes federal.

Elizabeth Torres, delegada congresional en la Cámara de Representantes federal. (Captura / Facebook)

Roberto Lefranc Fortuño, delegado congresional en la Cámara de Representantes federal. (Captura / Facebook) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

Pero la CEE no tiene documento alguno de Rosselló Nevares porque no formó parte de la plantilla de personas que se presentó como candidatos para la elección de seis cabilderos efectuada el 16 de mayo. En teoría, al exgobernador la CEE debería pedirle la misma documentación que les requirieron a los candidatos que aparecieron en la papeleta, con excepción de los endosos.

La CEE debe evaluar todos los documentos que someta Rosselló Nevares para certificarlo como un candidato que cumplió con todos los requisitos de la ley para ocupar un puesto de funcionario electo. Al someter los documentos a la CEE, Rosselló Nevares también deberá proveer evidencia de que tomó en la Oficina del Contralor Electoral el curso sobre el financiamiento de campañas políticas.

Una de las cosas que debe determinar la CEE es si Rosselló Nevares cumple con los requisitos de la Ley Electoral y la Ley 167. Este último estatuto establece entre los requisitos que debe ser una persona residente en Puerto Rico o en Washington. El Código Electoral, por su parte, establece que toda persona electa debe ser un elector hábil. Ese punto es cuestionado por cuatro de los cinco comisionados electorales que refirieron a Rosselló Nevares al Departamento de Justicia por entender que sometió información falsa a la CEE. En su solicitud de voto ausente, Rosselló Nevares y su esposa, Beatriz Rosselló, colocaron como su domicilio una casa en San Juan, que es de su suegra, según ha trascendido.

PUBLICIDAD

Además, Justicia tiene ante su consideración una certificación del Departamento de Elecciones de Virgina en la que consta que Rosselló Nevares es elector apto de ese estado.

Rosado Colomer dijo que ante la negativa de ese estado de entregarle esa certificación original a la CEE, hace gestiones hoy para saber cuál es el mecanismo que requieren para obtener el documento.

“Quisiera tener una conversación con el director (del Departamento de Elecciones) de Virginia para evaluar qué mecanismo tengo porque el registro electoral es uno dinámico y, si en efecto, se me acredita oficialmente que el doctor Rosselló es un elector activo de Virginia, tendríamos que empezar un proceso de exclusión. Queremos una certificación oficial”, explicó el presidente de la CEE.

Más allá de la exclusión del registro electoral, si Rosselló Nevares aparece como elector de Virginia, ¿no hay violación de ley?, preguntó El Nuevo Día.

“Ese asunto ya lo refirieron los comisionados al Departamento de Justicia y tengo que recordar que quien hace una determinación de delito no es la Comisión, es un tribunal y ya está sometido. Nosotros para toda investigación de cualquier agencia de ley y orden somos un libro abierto. Hay que cumplir con unos requisitos dependiendo de lo que se solicita, pero estamos en la mayor disposición de cooperar con el señor secretario (Domingo Emanuelli), quien públicamente ha dicho que ha designado a dos fiscales (para la pesquisa)”, afirmó.

En la tarde pueden salir las otras certificaciones finales

Rosado Colomer dijo que en la tarde de hoy podría estar emitiendo las certificaciones finales de los candidatos electos que aparecieron en la papeleta. Pero antes la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) de la CEE debe cuadrar 130 actas de nominación directa.

PUBLICIDAD

“Son 130 actas de nominación directa que tienen algún descuadre. Son necesarias para poder emitir la certificación de resultados finales. Esperamos que sea esta misma tarde porque puede ser un error que colocaron un cero donde no debía o la sumatoria esté descuadrada”, destacó.

Sobre por qué eso no se detectó el descuadre en el escrutinio que finalizó el viernes, Rosado Colomer dijo que OSIPE fue quien detectó el error.

“La certificación de resultados finales se espera que esté para hoy en la tarde. Esa es la expectativa, salvo que haya algún un error garrafal en esas actas”, dijo.

Rosselló pide saber si hay una querella

De otra parte, Rosado Colomer dijo que la CEE debe contestar una carta de la abogada de Roselló Nevares, Roxanna Soto Aguilú, quien solicitó “que la CEE acredite si hay alguna querella” en contra del exgobernador.

“Hay que contestarle”, se limitó a decir.