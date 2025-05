“Yo estoy receptiva”: Jenniffer González contempla enmiendas al Código Electoral, pero no anticipa cuáles

Barceloneta - La gobernadora Jenniffer González tiene en su agenda enmendar el Código Electoral , pero no adelantó cuándo ni qué cambios impulsaría en el estatuto, que ha sido objeto de críticas desde que fue aprobado en junio de 2020.

“Se discutió, como parte de la campaña, que hubiera enmiendas al Código Electoral. No es algo que yo estoy trabajando para esta sesión (legislativa), pero que, oportunamente, los partidos políticos, pues, harán sus recomendaciones”, sostuvo, a preguntas de El Nuevo Día , en una entrevista reciente.

Igualmente, reconoció que pueden “surgir iniciativas legislativas” dirigidas a enmendar la ley. Durante la pasada administración de Pedro Pierluisi , no se pudo alcanzar un consenso tripartita para incluir cambios en el estatuto.

“Hay unas áreas que, (ha quedado) en evidencia, deberían revisarse. Cada comisionado electoral, yo me imagino que someterá las recomendaciones correspondientes”, afirmó la mandataria.

“Yo descanso en las recomendaciones que hace nuestro comisionado electoral (Aníbal Vega Borges), y eso será algo que, en el caso nuestro, del Partido Nuevo Progresista (PNP), (cuando) esté listo, se discutirá en el Directorio, pero, hasta el momento, eso no ha ocurrido”, respondió.

“Porque, cuando la gobernadora (Sila María) Calderón estaba (en el poder), no fueron de consenso. Así que, si tú no puedes decir que son de consenso (las enmiendas) solo cuando está el PNP y cuando está otro partido en el poder, no se vale”, abundó.