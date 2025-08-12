“Yo no me quito”: Juan Dalmau asegura que episodio de salud no impactará su agenda política

El excandidato a la gobernación y secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, reveló en la tarde del martes que su reciente hospitalización respondió a un episodio de sangrado interno que no requirió una intervención quirúrgica, al tiempo que aseguró, en un mensaje transmitido en vivo, que el percance de salud no incidirá sobre su futuro político.

“Se trató de un sangrado interno en el tracto digestivo. Eso fue lo que produjo los dolores, vértigo y mareo, y obligó también a que los doctores determinaran que tenían que hacerme una intervención, que no fue una operación. Fue una intervención por medio de una endoscopía para garantizar detener el sangrado y poder atender distintos aspectos de las consecuencias de ese sangrado”, mencionó Dalmau, quien el lunes fue dado de alta tras recibir atención médica en la unidad de cuidado intensivo del hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey.

Según el líder pipiolo, a lo largo de la semana pasada había sentido dolores en el área abdominal, hasta que el jueves en la noche, tras una comparecencia televisiva, optó por acudir a la institución hospitalaria.

No obstante, según Dalmau, el episodio no tendrá “ningún efecto” sobre sus gestiones políticas.

“Significa que tengo que disciplinarme, como lo he hecho y voy a hacer, para garantizar que mi salud también sea parte de esas responsabilidades que tengo”, comentó Dalmau, quien lanzó un mensaje a quienes “por su ceguera partidista” le imputan utilizar su salud como elemento de “farándula”.

En octubre pasado, en plena campaña de su candidatura a la gobernación en alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana, la esposa de Dalmau, Griselle Morales, sufrió un aneurisma cerebral que lo obligó a poner en pausa las actividades proselitistas. Previamente, en su etapa de adolescente, el hijo menor de la pareja, Gabriel, sobrevivió a un padecimiento de cáncer.

