13 de agosto de 2025
83°bruma
Política
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

"Yo no me quito": Juan Dalmau asegura que episodio de salud no impactará su agenda política

El líder pipiolo precisó las razones que lo llevaron a estar hospitalizado hasta el lunes

12 de agosto de 2025 - 6:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El excandidato pipiolo a la gobernación estivo hospitalizado por un sangrado interno. (alexis.cedeno)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El excandidato a la gobernación y secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, reveló en la tarde del martes que su reciente hospitalización respondió a un episodio de sangrado interno que no requirió una intervención quirúrgica, al tiempo que aseguró, en un mensaje transmitido en vivo, que el percance de salud no incidirá sobre su futuro político.

RELACIONADAS

“Se trató de un sangrado interno en el tracto digestivo. Eso fue lo que produjo los dolores, vértigo y mareo, y obligó también a que los doctores determinaran que tenían que hacerme una intervención, que no fue una operación. Fue una intervención por medio de una endoscopía para garantizar detener el sangrado y poder atender distintos aspectos de las consecuencias de ese sangrado”, mencionó Dalmau, quien el lunes fue dado de alta tras recibir atención médica en la unidad de cuidado intensivo del hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey.

Según el líder pipiolo, a lo largo de la semana pasada había sentido dolores en el área abdominal, hasta que el jueves en la noche, tras una comparecencia televisiva, optó por acudir a la institución hospitalaria.

No obstante, según Dalmau, el episodio no tendrá “ningún efecto” sobre sus gestiones políticas.

El licenciado Juan Dalmau Ramírez nació el 23 de julio de 1973.Dalmau Ramírez cuenta con un bachillerato en Artes con una concentración en Ciencias Políticas Universidad de Puerto Rico (UPR).En entrevista con El Nuevo Día, el exsenador y actual secretario general del PIP, sostuvo que no tiene dudas de que el PIP formará parte de una alianza electoral en 2028.
1 / 20 | Desde senador hasta candidato a la gobernación: la trayectoria política de Juan Dalmau. El licenciado Juan Dalmau Ramírez nació el 23 de julio de 1973.

“Significa que tengo que disciplinarme, como lo he hecho y voy a hacer, para garantizar que mi salud también sea parte de esas responsabilidades que tengo”, comentó Dalmau, quien lanzó un mensaje a quienes “por su ceguera partidista” le imputan utilizar su salud como elemento de “farándula”.

En octubre pasado, en plena campaña de su candidatura a la gobernación en alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana, la esposa de Dalmau, Griselle Morales, sufrió un aneurisma cerebral que lo obligó a poner en pausa las actividades proselitistas. Previamente, en su etapa de adolescente, el hijo menor de la pareja, Gabriel, sobrevivió a un padecimiento de cáncer.

Griselle Morales Rodríguez nació en el año 1973.Se crió en el barrio Monacillos de Río Piedras.“En estos momentos mi alma, mi corazón y toda mi atención está con mi esposa y mis hijos Gabriel y Sofía. Nuestra familia pone la salud de Griselle en manos de Dios. Agradezco sus oraciones, solidaridad y buenos deseos en estos momentos”, sostuvo Juan Dalmau.
1 / 20 | ¿Quién es la esposa de Juan Dalmau?. Griselle Morales Rodríguez nació en el año 1973. - Carlos Rivera Giusti

“Yo no me quito. No voy a dar un paso atrás. Ahora, con mayor voluntad, mayor dedicación y mayor convencimiento, vamos a continuar el trabajo que hay que hacer para ser el país que merecemos”, puntualizó el líder político, quien agradeció el apoyo de su familia y el cuidado del personal médico que lo atendió.

Juan Dalmau PIP
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
