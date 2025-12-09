Filetes y patas de cangrejo por dron: el festín para presos que terminó confiscado en Carolina del Sur

BISHOPVILLE, Carolina del Sur - Tres semanas antes de Navidad, un guardia encontró en el patio de la prisión un paquete arrojado por un dron.

Con filete, hierba y patas de cangrejo, y cigarrillos para días. Y para sazonarlo todo, una lata de Old Bay.

La comida ilícita fue arrojada al patio de la prisión Lee Correctional Institution por un dron, según informó el Departamento Correccional de Carolina del Sur en la plataforma social X con el hashtag #ContrabandChristmas.

Una foto de la prisión de Bishopville mostró un filete crudo todavía en el embalaje de la tienda de comestibles, patas de cangrejo y Old Bay con bolsas de plástico laterales de marihuana y un par de cartones de cigarrillos. El avión no tripulado también fue incautado el domingo por la mañana, dijeron las autoridades.

Funcionarios de prisiones dijeron que están investigando y que no se han realizado detenciones.

“Supongo que los reclusos que esperaban el paquete están malhumorados”, dijo la portavoz de prisiones Chrysti Shain.

Mantener el contrabando fuera de las prisiones estatales es una batalla constante. La gente lanzaba o utilizaba una catapulta para sacar paquetes de teléfonos móviles, drogas u otros artículos ilegales por encima de la valla perimetral hasta que los funcionarios elevaron las vallas y añadieron redes en la parte superior.

La gente que intentaba pasar cosas de contrabando entre rejas se pasó a los drones, lo que obligó a los funcionarios de prisiones a patrullar constantemente el patio de la cárcel y el exterior en busca de las diminutas aeronaves que intentaban soltar paquetes.

