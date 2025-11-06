Asaltan a guía turístico y a su grupo durante un recorrido en Ceiba

Un guía turístico y otras cinco personas fueron víctimas de un robo a mano armada mientras realizaban un recorrido en el barrio Sonadora, sector Charco Frío, carretera 971, en el municipio de Ceiba.

El informe preliminar de la Policía de Puerto Rico detalla que el guía turístico indicó que se encontraban en el lugar cuando varios individuos con rostros cubiertos y portando armas de fuego se les acercaron y anunciaron el robo.

El querellante y los turistas fueron despojados de teléfonos celulares, bultos, carteras y documentos personales.

También se apropiaron de un auto Suzuki modelo Vitara, color gris, del año 2003.

Dos de los turistas fueron agredidos en el rostro, por lo que fueron atendidos por paramédicos.