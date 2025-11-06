Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de noviembre de 2025
77°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asaltan a guía turístico y a su grupo durante un recorrido en Ceiba

Dos turistas fueron agredidos en el rostro

6 de noviembre de 2025 - 6:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De otra parte, un hombre resultó herido de bala esta noche en el barrio Garrochales, de Barceloneta. (GFR Media)
Las víctimas fueron despojadas de celulares, carteras, bultos, documentos, entre otros.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un guía turístico y otras cinco personas fueron víctimas de un robo a mano armada mientras realizaban un recorrido en el barrio Sonadora, sector Charco Frío, carretera 971, en el municipio de Ceiba.

RELACIONADAS

El informe preliminar de la Policía de Puerto Rico detalla que el guía turístico indicó que se encontraban en el lugar cuando varios individuos con rostros cubiertos y portando armas de fuego se les acercaron y anunciaron el robo.

El querellante y los turistas fueron despojados de teléfonos celulares, bultos, carteras y documentos personales.

También se apropiaron de un auto Suzuki modelo Vitara, color gris, del año 2003.

Dos de los turistas fueron agredidos en el rostro, por lo que fueron atendidos por paramédicos.

Agentes adscritos a la División de Robos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, investigan.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCeiba
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 6 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: