Asesinan a balazos a un hombre en Ceiba
La información preliminar apunta a que el occiso es un empleado municipal que llevaba a cabo labores de ornato y mantenimiento
26 de febrero de 2026 - 7:40 AM
26 de febrero de 2026 - 7:40 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de hoy, jueves, en Ceiba.
Los hechos fueron reportados a través de una llamada telefónica a eso de las 6:55 a.m., frente a un taller ubicado en la carretera PR-3, en Aguas Claras.
Según la información preliminar, el occiso trabajaba para el Municipio de Ceiba llevando a cabo labores de ornato y mantenimiento en el lugar.
Versiones preliminares apuntan a que en ese momento se acercó un vehículo, desde el cual alguien le realizó varios disparos, ocasionándole la muerte en el acto.
Las unidades de investigación de la Policía se dirigen al lugar.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: