Asesinan a balazos a un hombre en Ceiba

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de hoy, jueves, en Ceiba.

Los hechos fueron reportados a través de una llamada telefónica a eso de las 6:55 a.m., frente a un taller ubicado en la carretera PR-3, en Aguas Claras.

Según la información preliminar, el occiso trabajaba para el Municipio de Ceiba llevando a cabo labores de ornato y mantenimiento en el lugar.

Versiones preliminares apuntan a que en ese momento se acercó un vehículo, desde el cual alguien le realizó varios disparos, ocasionándole la muerte en el acto.