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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a tiros a un hombre en una urbanización en Cataño

Inicialmente, la Policía fue alertada sobre una persona herida de bala

22 de abril de 2026 - 5:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cuatro personas han sido asesinadas en lo que va de día, según la información provista por la Policía. (GFR Media)
El caso es investigado por la Policía.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado a tiros durante la tarde del miércoles en la calle 11 de la urbanización Jardines de Cataño, en ese municipio, confirmó la Policía.

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De acuerdo con el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en el área.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre con múltiples heridas en distintas partes de su cuerpo, las cuales le causaron la muerte en el lugar.

De momento, el occiso no ha sido identificado.

La agente Keysha Cruz, adscrita al distrito de Cataño, en conjunto con la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quedó a cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCatañoAsesinatos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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