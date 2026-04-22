Asesinan a tiros a un hombre en una urbanización en Cataño

Un hombre fue asesinado a tiros durante la tarde del miércoles en la calle 11 de la urbanización Jardines de Cataño, en ese municipio, confirmó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en el área.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre con múltiples heridas en distintas partes de su cuerpo, las cuales le causaron la muerte en el lugar.

De momento, el occiso no ha sido identificado.