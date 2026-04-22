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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas hombre que habría incendiado baño de un “fast food” en Carolina

Contra Ganiyu S. Arongundade pesa un cargo por incendio agravado

22 de abril de 2026 - 6:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Contra Ganiyu S. Arongundade, de 42 años, pesa un cargo de incendio agravado, radicado por fiscal Luis R. Carrau. (Ramon "Tonito" Zayas)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Wilfredo Viera, del Tribunal de Carolina, encontró causa para arresto contra un hombre a quien se le imputa ocasionar un incendio en un restaurante de comida rápida en ese municipio, informó la Policía.

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Contra Ganiyu S. Arongundade, de 42 años, pesa un cargo de incendio agravado, radicado por fiscal Luis R. Carrau.

Viera le impuso una fianza de $200,000 al imputado, la cual no pudo prestar, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la fecha de su vista preliminar.

Contra Ganiyu S. Arongundade, de 42 años, pesa un cargo de incendio agravado, radicado por fiscal Luis R. Carrau.
Contra Ganiyu S. Arongundade, de 42 años, pesa un cargo de incendio agravado, radicado por fiscal Luis R. Carrau. (Suministrada)

Según detalla la investigación realizada por agentes adscritos a la División de Explosivos de la Policía y el Ministerio Público, el 10 de junio de 2025, Arongundade, utilizando un objeto que produce chispas, presuntamente incendió uno de los baños del restaurante Wendy’s, ubicado en el centro comercial Plaza Escorial, en Carolina.

A raíz del incidente, los comensales, clientes y empleados tuvieron que ser desalojados del establecimiento por su seguridad.

Los hechos fueron captados por las cámaras de seguridad del establecimiento.

La Policía indicó que, durante 2022, se radicaron cargos contra el imputado por incendios maliciosos.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoTribunal de Carolina Wendy'sIncendios
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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