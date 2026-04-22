Tras las rejas hombre que habría incendiado baño de un “fast food” en Carolina

El juez Wilfredo Viera, del Tribunal de Carolina, encontró causa para arresto contra un hombre a quien se le imputa ocasionar un incendio en un restaurante de comida rápida en ese municipio, informó la Policía.

Contra Ganiyu S. Arongundade, de 42 años, pesa un cargo de incendio agravado, radicado por fiscal Luis R. Carrau.

Viera le impuso una fianza de $200,000 al imputado, la cual no pudo prestar, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la fecha de su vista preliminar.

Contra Ganiyu S. Arongundade, de 42 años, pesa un cargo de incendio agravado, radicado por fiscal Luis R. Carrau. (Suministrada)

Según detalla la investigación realizada por agentes adscritos a la División de Explosivos de la Policía y el Ministerio Público, el 10 de junio de 2025, Arongundade, utilizando un objeto que produce chispas, presuntamente incendió uno de los baños del restaurante Wendy’s, ubicado en el centro comercial Plaza Escorial, en Carolina.

A raíz del incidente, los comensales, clientes y empleados tuvieron que ser desalojados del establecimiento por su seguridad.

Los hechos fueron captados por las cámaras de seguridad del establecimiento.