Asesinan a tiros a un hombre frente a un negocio en Santurce
El occiso no ha sido identificado, indicó la Policía
6 de diciembre de 2025 - 8:38 AM
Un hombre fue asesinado a tiros en la madrugada de este sábado en la calle Felipe R. Goyco, frente al negocio El Titanic, en predios de la plaza Barceló, en Barrio Obrero, Santurce, informó la Policía.
Según la información preliminar, una persona llamó a las 5:35 a.m. al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar sobre disparos en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre.
De momento, el occiso no ha sido identificado.
La Policía confirmó que no se reportaron más personas heridas o afectadas en estos hechos.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en unión al fiscal de turno, se encuentran en la escena.
