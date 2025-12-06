Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a tiros a un hombre frente a un negocio en Santurce

El occiso no ha sido identificado, indicó la Policía

6 de diciembre de 2025 - 8:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una de las víctimas no ha sido identificada. (Archivo GFR Media)
El incidente violento se reportó este sábado. (GFR Media)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado a tiros en la madrugada de este sábado en la calle Felipe R. Goyco, frente al negocio El Titanic, en predios de la plaza Barceló, en Barrio Obrero, Santurce, informó la Policía.

Según la información preliminar, una persona llamó a las 5:35 a.m. al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar sobre disparos en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre.

De momento, el occiso no ha sido identificado.

La Policía confirmó que no se reportaron más personas heridas o afectadas en estos hechos.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en unión al fiscal de turno, se encuentran en la escena.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
