20 de noviembre de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre en residencial de Guayama

El cuerpo de la víctima fue encontrado frente al edificio A-39 del complejo Luis Palés Matos

20 de noviembre de 2025 - 5:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado a las 3:56 p.m. de este jueves en los predios del residencial Luis Pales Matos en Guayama, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Según el informe preliminar, el cuerpo de la víctima, que no ha sido identificado, fue encontrado frente al edificio A-39. El hombre falleció tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala.

Las autoridades fueron alertadas sobre disparos en el residencial mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama está a cargo de la pesquisa.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
