Asesinan a un hombre en residencial de Guayama

Un hombre fue asesinado a las 3:56 p.m. de este jueves en los predios del residencial Luis Pales Matos en Guayama, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Según el informe preliminar, el cuerpo de la víctima, que no ha sido identificado, fue encontrado frente al edificio A-39. El hombre falleció tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala.

Las autoridades fueron alertadas sobre disparos en el residencial mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama está a cargo de la pesquisa.