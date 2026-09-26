Asesinan a una mujer y otra persona resulta herida en incidente en centro comercial de Guaynabo

Una mujer fue asesinada y un hombre resultó herido este sábado en los predios del centro comercial Santa María Shopping Center, ubicado en la PR-177, en Guaynabo.

La Oficina de Prensa de la Comandancia de Bayamón confirmó a El Nuevo Día que el incidente ocurrió frente a la tienda Pepe Ganga a las 2:10 p.m.

La Policía añadió que un menor fue detenido y permanece bajo custodia.

Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer con heridas de arma blanca, y a un hombre con heridas provocadas por un objeto punzante.

El hombre fue trasladado a un hospital de la zona, pero no se ofreció información sobre su condición.