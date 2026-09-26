Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
26 de septiembre de 2026
92°Lluvias dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a una mujer y otra persona resulta herida en incidente en centro comercial de Guaynabo

Un menor fue detenido y permanece bajo custodia de la Policía

26 de septiembre de 2026 - 2:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ambas personas presentaban heridas de arma blanca. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer fue asesinada y un hombre resultó herido este sábado en los predios del centro comercial Santa María Shopping Center, ubicado en la PR-177, en Guaynabo.

RELACIONADAS

La Oficina de Prensa de la Comandancia de Bayamón confirmó a El Nuevo Día que el incidente ocurrió frente a la tienda Pepe Ganga a las 2:10 p.m.

La Policía añadió que un menor fue detenido y permanece bajo custodia.

Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer con heridas de arma blanca, y a un hombre con heridas provocadas por un objeto punzante.

El hombre fue trasladado a un hospital de la zona, pero no se ofreció información sobre su condición.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón están a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoGuaynaboArmas blancasAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 26 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: