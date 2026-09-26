Asesinan a una mujer y otra persona resulta herida en incidente en centro comercial de Guaynabo
Un menor fue detenido y permanece bajo custodia de la Policía
26 de septiembre de 2026 - 2:39 PM
26 de septiembre de 2026 - 2:39 PM
Una mujer fue asesinada y un hombre resultó herido este sábado en los predios del centro comercial Santa María Shopping Center, ubicado en la PR-177, en Guaynabo.
La Oficina de Prensa de la Comandancia de Bayamón confirmó a El Nuevo Día que el incidente ocurrió frente a la tienda Pepe Ganga a las 2:10 p.m.
La Policía añadió que un menor fue detenido y permanece bajo custodia.
Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer con heridas de arma blanca, y a un hombre con heridas provocadas por un objeto punzante.
El hombre fue trasladado a un hospital de la zona, pero no se ofreció información sobre su condición.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón están a cargo de la pesquisa.
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