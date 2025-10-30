Atropellan a tres menores en incidente registrado en Cidra

Tres menores de edad fueron atropelladas durante la noche del miércoles en la carretera PR-172, intersección con la carretera 7733 del municipio de Cidra, confirmó la Policía.

Personal del distrito de Cidra de la Uniformada indicó a El Nuevo Día que tres menores fueron golpeadas por una persona que conducía un Honda Civic.

La Uniformada añadió que las menores fueron transportadas al hospital Menonita de Caguas, aunque no se ofreció información sobre las edades ni el estado de salud de las perjudicadas.

De momento, se desconoce si la persona que presuntamente golpeó a las menores se detuvo en la escena.