30 de octubre de 2025
81°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Atropellan a tres menores en incidente registrado en Cidra

Las perjudicadas fueron transportadas al Hospital Menonita de Caguas para recibir atención médica

30 de octubre de 2025 - 9:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por el Distrito de Cidra. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Tres menores de edad fueron atropelladas durante la noche del miércoles en la carretera PR-172, intersección con la carretera 7733 del municipio de Cidra, confirmó la Policía.

Personal del distrito de Cidra de la Uniformada indicó a El Nuevo Día que tres menores fueron golpeadas por una persona que conducía un Honda Civic.

La Uniformada añadió que las menores fueron transportadas al hospital Menonita de Caguas, aunque no se ofreció información sobre las edades ni el estado de salud de las perjudicadas.

De momento, se desconoce si la persona que presuntamente golpeó a las menores se detuvo en la escena.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

Breaking NewsMenores de edadCidraPolicía de Puerto RicoAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
