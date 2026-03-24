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Autoridades atendieron fuga de oxígeno en un tanque del Hospital Universitario de Adultos

La fuga se detectó a las 4:00 p.m. del lunes, mientras una empresa realizaba labores para llenar el tanque

24 de marzo de 2026 - 11:42 PM

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Imagen suministrada por el Hospital Universitario de Adultos que muestra la zona en la que ocurrió la fuga de oxígeno. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Negociado del Cuerpo de Bomberos estableció un perímetro de seguridad alrededor de un tanque de reserva de oxígeno del Hospital Universitario de Adultos luego que se identificó una fuga durante el proceso de llenar el tanque.

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La institución hospitalaria explicó, en declaraciones escritas, que la fuga se detectó a las 4:00 p.m. del lunes, cuando la empresa contratada para llenar el tanque que tenía niveles bajos de oxígeno, detectó una fuga. El tanque está ubicado en la zona de carga del hospital, añadió la institución.

Al detectar la fuga, se notificó al Negociado del Cuerpo de Bomberos, cuyas unidades establecieron un perímetro alrededor de la zona en la que ocurrió la fuga.

El doctor Regino Colón Alsina, director ejecutivo del Hospital Universitario de Adultos, expresó que “es importante que la comunidad comprenda que el oxígeno, por sí solo, no representa un riesgo directo para la salud de las personas en este tipo de evento. Sin embargo, en concentraciones elevadas, puede aumentar la facilidad con la que ciertos materiales se encienden o se queman. Por esta razón, nuestras acciones están dirigidas a controlar la situación de manera preventiva, evitando cualquier condición que pueda propiciar un incidente y garantizando un entorno seguro para nuestros pacientes, visitantes y empleados”.

El hospital resaltó que el oxígeno liberado no deja residuos, ni requiere procesos de recogido o disposición especializada por tratarse de un gas que se encuentra de manera natural en el aire y que se dispersa.

Sin embargo, las autoridades determinaron desviar el tránsito en el área como otra medida de precaución. Por ende, la entrada en la avenida Américo Miranda hacia el Hospital Cardiovascular permanecerá cerrada temporalmente.

Las personas pueden tomar, como rutas alternas, la entrada ubicada en el Tren Urbano que conecta con el estacionamiento multipisos, así como la entrada hacia el Recinto de Ciencias Médicas, en la urbanización Reparto Metropolitano.

Como parte del protocolo, el perímetro se mantendrá hasta la mañana del martes para permitir que el oxígeno se disipe. Acto seguido, se realizará una evaluación del área para determinar los niveles de oxígeno.

“En ese sentido, se espera que la concentración de oxígeno se disipe progresivamente en las próximas horas, manteniéndose las medidas de seguridad establecidas como precaución”, expresó el capitán Felix Morales Alverio, del Negociado del Cuerpo de Bomberos de San Juan.

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Bomberos de Puerto RicoCentro Médico en Río Piedras
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