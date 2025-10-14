Opinión
Suscriptores
14 de octubre de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Autoridades investigan amenaza falsa de artefacto explosivo en escuela de Bayamón

El Departamento de Educación advirtió que se evalúan sanciones administrativas y disciplinarias

14 de octubre de 2025 - 5:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La llamada se hizo al Sistema de Emergencias 9-1-1. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las autoridades buscan dar con la persona o personas responsables de llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1 este martes para realizar una amenaza falsa de artefacto explosivo en la escuela Francisco Manrique Cabrera en Rexville, Bayamón.

RELACIONADAS

El Departamento de Educación indicó, en declaraciones escritas, que tras recibir la amenaza, las autoridades pertinentes intervinieron. El operador del 9-1-1 que atendió la llamada notó, según Educación, que escuchó voces de menores durante la llamada.

La agencia resaltó que el plantel fue desalojado, como medida de precaución, durante el proceso de inspección

No obstante, el plantel escolar fue desalojado de manera preventiva mientras unidades de seguridad inspeccionaban el lugar. La búsqueda no reveló artefacto explosivo alguno.

Según el comisionado de Seguridad del Departamento de Educación, César González Cordero, el teléfono desde el cual se hizo la llamada fue identificado y rastreado mediante GPS.

No hay detalles sobre si se identificó a una persona sospechosa.

“Queremos dejar claro que este tipo de conducta tiene consecuencias serias. Hacer una llamada falsa al Sistema de Emergencias no solo interrumpe los servicios esenciales y pone en riesgo la seguridad de otros ciudadanos, sino que también constituye un delito que será investigado hasta las últimas consecuencias. Nuestros estudiantes deben entender que jugar con la seguridad pública no es una broma; es un acto que acarrea sanciones penales y disciplinarias”, expresó González Cordero.

El Artículo 239 del Código Penal define como delito grave el llamar para reportar una “falsa alarma de bomba o artefacto explosivo”. De una persona ser declarada culpable, el delito conlleva una pena en prisión de hasta tres años, al igual que el pago de multas.

Educación, por su parte, indicó que evaluará las sanciones administrativas y disciplinarias correspondientes conforme al Reglamento Escolar vigente, en coordinación con la dirección del plantel y el equipo de seguridad.

Breaking News Departamento de Educación Bayamón Amenazas de bomba Sistema de Emergencia 9-1-1
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas.
