Autoridades investigan amenaza falsa de artefacto explosivo en escuela de Bayamón

Las autoridades buscan dar con la persona o personas responsables de llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1 este martes para realizar una amenaza falsa de artefacto explosivo en la escuela Francisco Manrique Cabrera en Rexville, Bayamón.

El Departamento de Educación indicó, en declaraciones escritas, que tras recibir la amenaza, las autoridades pertinentes intervinieron. El operador del 9-1-1 que atendió la llamada notó, según Educación, que escuchó voces de menores durante la llamada.

La agencia resaltó que el plantel fue desalojado, como medida de precaución, durante el proceso de inspección

No obstante, el plantel escolar fue desalojado de manera preventiva mientras unidades de seguridad inspeccionaban el lugar. La búsqueda no reveló artefacto explosivo alguno.

Según el comisionado de Seguridad del Departamento de Educación, César González Cordero, el teléfono desde el cual se hizo la llamada fue identificado y rastreado mediante GPS.

PUBLICIDAD

No hay detalles sobre si se identificó a una persona sospechosa.

“Queremos dejar claro que este tipo de conducta tiene consecuencias serias. Hacer una llamada falsa al Sistema de Emergencias no solo interrumpe los servicios esenciales y pone en riesgo la seguridad de otros ciudadanos, sino que también constituye un delito que será investigado hasta las últimas consecuencias. Nuestros estudiantes deben entender que jugar con la seguridad pública no es una broma; es un acto que acarrea sanciones penales y disciplinarias”, expresó González Cordero.

El Artículo 239 del Código Penal define como delito grave el llamar para reportar una “falsa alarma de bomba o artefacto explosivo”. De una persona ser declarada culpable, el delito conlleva una pena en prisión de hasta tres años, al igual que el pago de multas.