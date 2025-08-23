Brindan asistencia a mujer que se atrincheró en residencia de Santurce
La fémina realizó un disparo al aire en un incidente registrado en la calle Betances
23 de agosto de 2025 - 9:52 PM
23 de agosto de 2025 - 9:52 PM
Una mujer fue trasladada a una institución hospitalaria tras protagonizar un incidente en el que realizó un disparo al aire y luego se atrincheró en una residencia de la calle Betances en Santurce, confirmó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía.
La Uniformada indicó que agentes llegaron, a las 8:30 p.m., al lugar tras recibir informes de una persona que disparó. Un agente entabló una conversación con la fémina, que no fue identificada, y la convenció de salir y entregarse.
“Se logró convercer a la persona y se diligenció una orden 408 a petición de los familiares. Fue trasladada hasta una institución médica, donde recibirá asistencia”, indicó el agente Omar Marrero vía telefónica.
La Ley 408 de 2000, conocida como la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, permite a familiares de una persona mayor de 18 años solicitar a un tribunal su detención temporal bajo una base razonable de que es un peligro para sí misma u otras personas.
Marrero, portavoz de prensa de la Comandancia de Hato Rey, añadió que la mujer posee licencia para portar un arma de fuego.
