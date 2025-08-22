Opinión
22 de agosto de 2025
86°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Buscan a mujer reportada como desaparecida en Vega Baja desde agosto

Mariluz Colón Pagán, de 57 años, fue vista por última vez en la avenida Sol Playa de ese municipio

22 de agosto de 2025 - 4:15 PM

Mariluz Colón Pagán de 57 años, desapareció la tarde del 10 de agosto del año en curso, en la avenida Sol, en Vega Baja, cerca de una pizzería. (Suministrada por la Policía)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja busca dar con el paradero de Mariluz Colón Pagán, quien fue vista por última vez el 10 de agosto en la avenida Sol Playa, la carretera PR-686.

Colón Pagán, de 57 años, fue reportada por su hija, Natalia Rivera Colón, quien reside en el estado de Filadelfia.

La mujer fue descrita como de tez blanca, de cuatro pies con siete pulgadas (4′7″) de estatura, con un peso de 160 libras, pelo canoso y ojos color marrón.

En la requisitoria no se indicó si Colón Pagán ostenta tatuajes o cicatrices visibles.

Las autoridades indicaron que, al momento de su desaparición, la mujer vestía un “traje playero de color oscuro”.

Mariluz Colón Pagán, de 57 años, fue reportada por su hija, Natalia Rivera Colón, quien reside en el estado de Filadelfia. (Suministrada)

Si usted posee información que ayude a la Policía a localizar a Colón Pagán, puede llamar a la línea confidencial de la Uniformada en el teléfono 787-343-2020, o puede llamar directamente a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas en el 787-793-1234, extensiones 2463 y 264.

También puede comunicarse directamente con el CIC de Vega Baja en el 787-858-2666.

