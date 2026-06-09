Buscan a dos hombres vistos por última vez en hogar de Aguadilla

Las autoridades buscan a dos hombres que fueron vistos por última vez el 7 de junio a las 6:15 p.m., en el Hogar Shaddai, ubicado en la PR-459, kilómetro 8.1, en el poblado San Antonio de Aguadilla.

La Policía identificó a los desaparecidos como Henry Gabriel Casiano, de 22 años, y Jamil Gadier Torres Betancourt, de 20 años.

Casiano fue descrito como un joven de tez blanca, con una estatura de cinco pies con cinco pulgadas (5’5”), un peso aproximado de 190 libras, de cabello negro y ojos marrones.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón largo gris, una camisa azul y tenis negros.

Mientras, Torres Betancourt fue descrito como un joven de tez blanca, con una estatura de seis pies con una pulgada (6’1”), de cabello negro y ojos marrones.

La última vez que fue visto vestía un pantalón azul, abrigo negro y tenis negros y rojos.

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La Policía solicitó la cooperación de la ciudadanía para dar con el paradero de ambos, quienes se encuentran bajo la custodia del Departamento de la Familia.

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Si usted posee información que conduzca al paradero de estas personas, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.