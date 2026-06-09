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En condición de cuidado peatón que fue arrollado en Arecibo

La Policía indicó que el accidente ocurrió en la PR-663, en el barrio Miraflores

9 de junio de 2026 - 11:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
El conductor fue llevado al Hospital Dr. Center, en Manatí, donde fue atendido por el médico de turno. Su condición fue descrita como estable.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un peatón de 55 años permanece en condición de cuidado tras ser impactado por un vehículo en la mañana de este martes en la PR-663, kilómetro 2.7, del barrio Miraflores, sector Ballajá, en Arecibo, informó la Policía.

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Según la investigación preliminar de la Uniformada, un joven de 20 años conducía un Hyundai Accent gris, del año 2012, cuando se percató de un peatón que se encontraba en la vía.

La Policía indicó que el conductor intentó evitar impactarlo y viró hacia la derecha, pero el peatón también se movió en esa dirección, por lo que fue atropellado.

Acto seguido, el vehículo impactó un poste ubicado a orillas de la carretera.

Tras el incidente, el peatón fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, donde su condición fue descrita como de cuidado.

Mientras, el conductor fue llevado al Hospital Dr. Center, en Manatí, donde fue atendido por el médico de turno. Su condición fue descrita como estable.

De acuerdo con las autoridades, al conductor se le realizó la prueba de alcohol, cuyo resultado fue 0.000% de alcohol en su organismo.

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Breaking NewsAreciboPolicía de Puerto RicoPeatón arrolladoCentro Médico en Río Piedras
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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