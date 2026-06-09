En condición de cuidado peatón que fue arrollado en Arecibo

Un peatón de 55 años permanece en condición de cuidado tras ser impactado por un vehículo en la mañana de este martes en la PR-663, kilómetro 2.7, del barrio Miraflores, sector Ballajá, en Arecibo, informó la Policía.

Según la investigación preliminar de la Uniformada, un joven de 20 años conducía un Hyundai Accent gris, del año 2012, cuando se percató de un peatón que se encontraba en la vía.

La Policía indicó que el conductor intentó evitar impactarlo y viró hacia la derecha, pero el peatón también se movió en esa dirección, por lo que fue atropellado.

Acto seguido, el vehículo impactó un poste ubicado a orillas de la carretera.

Tras el incidente, el peatón fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, donde su condición fue descrita como de cuidado.

Mientras, el conductor fue llevado al Hospital Dr. Center, en Manatí, donde fue atendido por el médico de turno. Su condición fue descrita como estable.