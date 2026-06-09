Investigan muerte de conductor que impactó una verja en Guánica
Buscan saber si el hombre, de 54 años, falleció por el impacto o por alguna otra razón
9 de junio de 2026 - 6:23 AM
9 de junio de 2026 - 6:23 AM
Un conductor falleció en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde del lunes en Guánica.
Los hechos fueron reportados a eso de las 5:27 p.m., en el kilómetro 2.1 de la PR-326, en la comunidad Santa Rita.
En un informe, la Uniformada indicó que Homero Montalvo, de 54 años y residente de Yauco, conducía en su vehículo Nissan Altima, de 2007 por la mencionada vía.
“Por razones que se encuentran aún bajo investigación, se desvió hacia el lado izquierdo de la de carretera, impactando leve una verja”, apuntó la Uniformada.
Personal de Patrulla de Carreteras y el fiscal de turno e hicieron cargo de la investigación correspondiente, ordenando el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia y poder determinar las causas de la muerte.
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