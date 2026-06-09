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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan muerte de conductor que impactó una verja en Guánica

Buscan saber si el hombre, de 54 años, falleció por el impacto o por alguna otra razón

9 de junio de 2026 - 6:23 AM

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Los hechos fueron reportados a eso de las 5:27 p.m., en el kilómetro 2.1 de la carretera PR-326, en la comunidad Santa Rita. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un conductor falleció en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde del lunes en Guánica.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 5:27 p.m., en el kilómetro 2.1 de la PR-326, en la comunidad Santa Rita.

En un informe, la Uniformada indicó que Homero Montalvo, de 54 años y residente de Yauco, conducía en su vehículo Nissan Altima, de 2007 por la mencionada vía.

“Por razones que se encuentran aún bajo investigación, se desvió hacia el lado izquierdo de la de carretera, impactando leve una verja”, apuntó la Uniformada.

Personal de Patrulla de Carreteras y el fiscal de turno e hicieron cargo de la investigación correspondiente, ordenando el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia y poder determinar las causas de la muerte.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoGuánicaAccidentes de Tránsito
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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