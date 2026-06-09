Investigan muerte de conductor que impactó una verja en Guánica

Un conductor falleció en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde del lunes en Guánica.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:27 p.m., en el kilómetro 2.1 de la PR-326, en la comunidad Santa Rita.

En un informe, la Uniformada indicó que Homero Montalvo, de 54 años y residente de Yauco, conducía en su vehículo Nissan Altima, de 2007 por la mencionada vía.

“Por razones que se encuentran aún bajo investigación, se desvió hacia el lado izquierdo de la de carretera, impactando leve una verja”, apuntó la Uniformada.