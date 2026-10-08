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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a menor de 13 años visto por última vez en hogar de niños en Santurce

Odareg Maldonado Maldonado está desaparecido desde el lunes

8 de octubre de 2026 - 3:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al momento de su desaparición, vestía camiseta marrón sin mangas, pantalón corto azul y blanco y tenis marrones con medias negras. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía solicitó ayuda ciudadana para localizar a Odareg Maldonado Maldonado, de 13 años, quien fue visto por última vez el lunes, 5 de octubre, cerca de las 8:00 p.m., en la Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, en Santurce.

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Según la Uniformada, el menor fue reportado como desaparecido por el director de la institución, Rodolfo de los Ángeles Carranza.

Maldonado Maldonado fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cinco pies y siete pulgadas (5’7″) y un peso de 132 libras. Tiene ojos marrones y cabello castaño claro.

La última vez que fue visto vestía una camiseta marrón sin mangas, pantalón corto azul y blanco, tenis marrones y medias negras. Además, llevaba una mochila verde.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

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Breaking NewsMenores desaparecidosPolicía de Puerto RicoCICPersonas desaparecidasSanturceSan Juan
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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