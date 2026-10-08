Buscan a menor de 13 años visto por última vez en hogar de niños en Santurce

La Policía solicitó ayuda ciudadana para localizar a Odareg Maldonado Maldonado, de 13 años, quien fue visto por última vez el lunes, 5 de octubre, cerca de las 8:00 p.m., en la Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, en Santurce.

Según la Uniformada, el menor fue reportado como desaparecido por el director de la institución, Rodolfo de los Ángeles Carranza.

Maldonado Maldonado fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cinco pies y siete pulgadas (5’7″) y un peso de 132 libras. Tiene ojos marrones y cabello castaño claro.

La última vez que fue visto vestía una camiseta marrón sin mangas, pantalón corto azul y blanco, tenis marrones y medias negras. Además, llevaba una mochila verde.