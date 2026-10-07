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Buscan a menor reportada como desaparecida en Carolina

Eimylianis Rubí Bonilla, de 14 años, fue vista por última vez el 25 de septiembre

7 de octubre de 2026 - 2:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eimylianis Rubí Bonilla, de 14 años fue reportada desaparecida. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía buscan dar con el paradero de una menor de 14 años que fue vista por última vez el 25 de septiembre en los predios de su residencia en la urbanización Parque Ecuestre, sector Los Carmona, carretera 857, en Carolina.

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De acuerdo con la Policía, Eimylianis Rubí Bonilla fue reportada desaparecida por su tía Mirtha Carmona Rohena.

Su tía habría informado a las autoridades que la menor de edad salió de la residencia para botar la basura y no regresó.

La adolescente fue descrita como de tez negra, con una estatura de cinco pies con tres pulgadas (5′3″), con un peso aproximado de 110 libras y de ojos y cabello marrón.

Al momento de su desaparición, vestía un suéter y un pantalón corto, ambos negros.

La Policía advirtió que “toda persona que, sin tener derecho a ello, prive a un padre, madre u otra persona o entidad de la custodia legítima de un menor, incurrirá en delito, según tipificado en el Código Penal de Puerto Rico”.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCarolinaMenores desaparecidos
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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