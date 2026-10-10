“Carjacking” en Vega Alta: le bloquean el paso a conductor y lo agreden con un arma
Dos hombres armados y con caretas interceptaron al perjudicado en la PR-694
10 de octubre de 2026 - 2:24 PM
10 de octubre de 2026 - 2:24 PM
Dos hombres armados y con caretas le robaron el vehículo a un conductor y lo agredieron con la culata de un arma de fuego durante un “carjacking” reportado el viernes en la PR-694, en Vega Alta.
Según la información preliminar de la Policía, el perjudicado transitaba durante la noche por el kilómetro 1.5 cuando otro vehículo, que no pudo describir, le bloqueó el paso.
Al frenar, dos individuos se bajaron del otro auto. Acto seguido, uno le apuntó con un arma de fuego, mientras el segundo se acercó por el lado izquierdo del vehículo y le ordenó que se bajara. Este último también lo agredió con lo que el querellante describió como la culata de un arma de fuego.
Los asaltantes se llevaron un Toyota Echo de 2005, color azul claro y con tablilla KTI-245.
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja para continuar la pesquisa.
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