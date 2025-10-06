Opinión
6 de octubre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cerrarán tramo de la autopista PR-22 en Bayamón: aquí las rutas alternas

Metropistas informó que el cierre se debe a que evaluarán los puentes cerca del área de Río Hondo

6 de octubre de 2025 - 7:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Metropistas indicó que el cierre se debe a su programa de rehabilitación de puentes. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un tramo de la autopista José de Diego (PR-22) en Bayamón será cerrada al tránsito en la noche de este lunes, informó la empresa Metropistas.

En un anuncio publicado en prensa escrita, la compañía detalló que cerrará en ambas direcciones el puente del expreso en el área de Río Hondo de 11:00 de la noche de hoy lunes, hasta la 1:00 de la madrugada de mañana martes.

Metropistas indicó que el cierre se debe a su programa de rehabilitación de puentes.

Detalló que “los trabajos que se llevarán a cabo sobre los puentes cerca de Plaza Río Hondo serán de agrimensura para recopilar datos precisos de la estructura”.

Como rutas alternas, Metropistas explicó que “durante este período, los conductores que transiten por la PR-22 en dirección de Bayamón hacia San Juan podrán utilizar la salida 13 hacia la PR-167 para conectar con la PR-5 y volver a acceder a la PR-22”.

“Los conductores que transiten en dirección de Bayamón hacia Arecibo podrán utilizar la salida 9 hacia la PR-5 para conectar con la PR-167 y volver a acceder a la PR-22”, agregó.

