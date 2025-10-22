Clasifican como asesinato el caso de un cuerpo encontrado cubierto por una bolsa en San Juan

Las autoridades reclasificaron como asesinato el caso de un cuerpo hallado cubierto por una bolsa el pasado 25 de agosto, en la urbanización Las Américas en Puerto Nuevo, San Juan.

La víctima fue identificada por la Policía como Allen Abner Ferris Meléndez, de 32 años.

El caso permanecía como una “muerte sin causa determinada” desde que el cadáver fue encontrado en horas de la mañana, en la calle Ottawa, a orillas del río Puerto Nuevo.

En aquel momento se informó que se trataba del cuerpo en estado de descomposición de un hombre con una bolsa negra cubriéndole el rostro y parte del torso.

Los restos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se determinó que fue un asesinato.

Después de los exámenes periciales, el patólogo Javier Serrano certificó que la causa de la muerte se debió a una herida de bala en la cabeza y trauma en el tórax.