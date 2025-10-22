Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
22 de octubre de 2025
79°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Clasifican como asesinato el caso de un cuerpo encontrado cubierto por una bolsa en San Juan

Exámenes periciales del Instituto de Ciencias Forenses hallaron evidencia del crimen

22 de octubre de 2025 - 7:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La certificación de la causa de la muerte fue emitida por el patólogo Javier Serrano. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades reclasificaron como asesinato el caso de un cuerpo hallado cubierto por una bolsa el pasado 25 de agosto, en la urbanización Las Américas en Puerto Nuevo, San Juan.

RELACIONADAS

La víctima fue identificada por la Policía como Allen Abner Ferris Meléndez, de 32 años.

El caso permanecía como una “muerte sin causa determinada” desde que el cadáver fue encontrado en horas de la mañana, en la calle Ottawa, a orillas del río Puerto Nuevo.

En aquel momento se informó que se trataba del cuerpo en estado de descomposición de un hombre con una bolsa negra cubriéndole el rostro y parte del torso.

Los restos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se determinó que fue un asesinato.

Después de los exámenes periciales, el patólogo Javier Serrano certificó que la causa de la muerte se debió a una herida de bala en la cabeza y trauma en el tórax.

La pesquisa del caso está a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

Tags
AsesinatosPolicía de Puerto RicoInstituto de Ciencias Forenses Breaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 22 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: