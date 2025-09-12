Confirman que cuerpo hallado en Juncos corresponde a cocinero reportado como desaparecido

Las autoridades confirmaron que el cuerpo hallado en estado de descomposición en Juncos, el pasado lunes, corresponde a Christopher Rojas de Jesús, de 38 años, un cocinero que había sido reportado como desaparecido el pasado 3 de septiembre.

De acuerdo con la Policía, Rojas de Jesús fue identificado oficialmente mediante huellas dactilares en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Rojas de Jesús fue reportado como desaparecido por su pareja.

De acuerdo con la querella, el hombre fue visto por última vez el 2 de septiembre cuando salía de su residencia en el barrio Monte Bello, de Río Grande, a eso de las 7:00 p.m.

La querella señala que se dirigía a encontrarse con un conocido apodado como “Colo” para buscar un vehículo todo terreno. Sin embargo, al día siguiente, no se reportó a su trabajo en un restaurante en el barrio Malpica. Los investigadores indagaron en hospitales cercanos, pero no encontraron información.

Mientras, en entrevista con Telenoticias (Telemundo), la madre de Rojas de Jesús dijo que llegó a hablar 11 minutos por teléfono con su hijo en la noche en que supieron de él por última vez.

Le pidió que se quedara en línea mientras atendía una segunda llamada, pero se cortó y no pudo establecer comunicación otra vez.

Además, la madre de Rojas de Jesús expresó que el pasado 28 de agosto su hijo y su esposa estaban en un negocio en Canóvanas y que hasta allí llegó la expareja de la joven, lo que generó una discusión.

Tan reciente como el pasado lunes, la Uniformada fue alertada sobre una muerte violenta en la carretera PR-185, sector Los Martínez, en Juncos. El cuerpo del occiso, quien este viernes fue identificado como Rojas de Jesús, fue hallado cerca de un risco.

La Policía, a su vez, investiga el hallazgo de un vehículo incendiado en Río Grande debido a que tiene características similares a las del de Rojas de Jesús.