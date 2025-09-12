Opinión
12 de septiembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Confirman que cuerpo hallado en Juncos corresponde a cocinero reportado como desaparecido

Christopher Rojas de Jesús, de 38 años, fue visto por última vez el 2 de septiembre

12 de septiembre de 2025 - 1:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Christopher Rojas Valenzuela fue reportado como desaparecido el pasado 3 de septiembre. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades confirmaron que el cuerpo hallado en estado de descomposición en Juncos, el pasado lunes, corresponde a Christopher Rojas de Jesús, de 38 años, un cocinero que había sido reportado como desaparecido el pasado 3 de septiembre.



De acuerdo con la Policía, Rojas de Jesús fue identificado oficialmente mediante huellas dactilares en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Rojas de Jesús fue reportado como desaparecido por su pareja.

De acuerdo con la querella, el hombre fue visto por última vez el 2 de septiembre cuando salía de su residencia en el barrio Monte Bello, de Río Grande, a eso de las 7:00 p.m.

La querella señala que se dirigía a encontrarse con un conocido apodado como “Colo” para buscar un vehículo todo terreno. Sin embargo, al día siguiente, no se reportó a su trabajo en un restaurante en el barrio Malpica. Los investigadores indagaron en hospitales cercanos, pero no encontraron información.

Mientras, en entrevista con Telenoticias (Telemundo), la madre de Rojas de Jesús dijo que llegó a hablar 11 minutos por teléfono con su hijo en la noche en que supieron de él por última vez.

Le pidió que se quedara en línea mientras atendía una segunda llamada, pero se cortó y no pudo establecer comunicación otra vez.

Además, la madre de Rojas de Jesús expresó que el pasado 28 de agosto su hijo y su esposa estaban en un negocio en Canóvanas y que hasta allí llegó la expareja de la joven, lo que generó una discusión.

Tan reciente como el pasado lunes, la Uniformada fue alertada sobre una muerte violenta en la carretera PR-185, sector Los Martínez, en Juncos. El cuerpo del occiso, quien este viernes fue identificado como Rojas de Jesús, fue hallado cerca de un risco.

La Policía, a su vez, investiga el hallazgo de un vehículo incendiado en Río Grande debido a que tiene características similares a las del de Rojas de Jesús.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en unión al fiscal Dennis Soto y personal del ICF, tienen a cargo esta investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Noticias
Ver más ->
