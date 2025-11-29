Denuncian fraude con taquillas para concierto de Rauw Alejandro

Una mujer denunció haber sido víctima de fraude durante la reventa de boletos para el concierto “Cosa Nuestra” del exponente urbano Rauw Alejandro, que se realizará la noche de este sábado en el Coliseo José Miguel Agrelot en Hato Rey, informó la Policía.

Según el reporte preliminar, la joven, de 19 años, contactó el 11 de noviembre a un hombre en la red social Snapchat para comprar dos boletos. La perjudicada envió $300 mediante la aplicación ATH Móvil al número que le dio el presunto vendedor.