Denuncian fraude con taquillas para concierto de Rauw Alejandro
La víctima envió $300 a una persona para adquirir boletos para “Cosa Nuestra”, que se lleva a cabo en el Coliseo de Puerto Rico
29 de noviembre de 2025 - 4:41 PM
Una mujer denunció haber sido víctima de fraude durante la reventa de boletos para el concierto “Cosa Nuestra” del exponente urbano Rauw Alejandro, que se realizará la noche de este sábado en el Coliseo José Miguel Agrelot en Hato Rey, informó la Policía.
Según el reporte preliminar, la joven, de 19 años, contactó el 11 de noviembre a un hombre en la red social Snapchat para comprar dos boletos. La perjudicada envió $300 mediante la aplicación ATH Móvil al número que le dio el presunto vendedor.
Más tarde, al intentar comunicarse nuevamente para recibir las entradas, el hombre no respondió los mensajes ni entregó los boletos. Al percatarse de la estafa, la joven procedió a denunciar este sábado los hechos en el Precinto policiaco de Carolina Sur.
