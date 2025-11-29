Fraude de película: roban poco más de $5,000 tras manipular la impresora de una máquina tragamonedas en Carolina

La Policía busca a dos individuos tras apropiarse de $5,011 que, supuestamente, habían ganado en una máquina tragamonedas ubicada en la gasolinera Gulf, ubicada en la carretera PR-860, en Carolina.

Según el informe preliminar, los sospechosos habrían utilizado un esquema de fraude durante cuatro días consecutivos, manipulando la impresora de la máquina para apropiarse ilegalmente de la mencionada cantidad.

La querellante alegó que, el 25 de noviembre, a eso de las 6:00 p.m., dos individuos llegaron al establecimiento y se dirigieron a una de las máquinas tragamonedas.

“Los sujetos presuntamente conectaron un dispositivo tipo beeper que enviaba un mensaje a la impresora de la máquina, indicando falsamente que habían obtenido un premio. Luego, acudían donde la cajera para cobrar la cantidad generada mediante el engaño", dice el informe.

Mediante este patrón, los sospechosos lograron apropiarse de aproximadamente $5,011.