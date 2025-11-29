Fraude de película: roban poco más de $5,000 tras manipular la impresora de una máquina tragamonedas en Carolina
Los sujetos estuvieron cuatro días reclamando premios ilegales y ahora son buscados por la Policía
29 de noviembre de 2025 - 3:01 PM
29 de noviembre de 2025 - 3:01 PM
La Policía busca a dos individuos tras apropiarse de $5,011 que, supuestamente, habían ganado en una máquina tragamonedas ubicada en la gasolinera Gulf, ubicada en la carretera PR-860, en Carolina.
Según el informe preliminar, los sospechosos habrían utilizado un esquema de fraude durante cuatro días consecutivos, manipulando la impresora de la máquina para apropiarse ilegalmente de la mencionada cantidad.
La querellante alegó que, el 25 de noviembre, a eso de las 6:00 p.m., dos individuos llegaron al establecimiento y se dirigieron a una de las máquinas tragamonedas.
“Los sujetos presuntamente conectaron un dispositivo tipo beeper que enviaba un mensaje a la impresora de la máquina, indicando falsamente que habían obtenido un premio. Luego, acudían donde la cajera para cobrar la cantidad generada mediante el engaño", dice el informe.
Mediante este patrón, los sospechosos lograron apropiarse de aproximadamente $5,011.
La policía municipal de Carolina, Allison Arroyo, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, quienes continuarán con la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: