Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fraude de película: roban poco más de $5,000 tras manipular la impresora de una máquina tragamonedas en Carolina

Los sujetos estuvieron cuatro días reclamando premios ilegales y ahora son buscados por la Policía

29 de noviembre de 2025 - 3:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Asociación de Inspectores de Juegos de Azar solicitó hoy, miércoles, a la secretaria de Hacienda, Melba Acosta y al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, la información y estudios que sustenten sus argumentos para “legalizar las maquinas tragamonedas fuera del ambiente controlado y rigurosamente fiscalizado de los casinos autorizados de Puerto Rico”. (Archivo)
Una foto de archivo de maquina tragamonedas.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía busca a dos individuos tras apropiarse de $5,011 que, supuestamente, habían ganado en una máquina tragamonedas ubicada en la gasolinera Gulf, ubicada en la carretera PR-860, en Carolina.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, los sospechosos habrían utilizado un esquema de fraude durante cuatro días consecutivos, manipulando la impresora de la máquina para apropiarse ilegalmente de la mencionada cantidad.

La querellante alegó que, el 25 de noviembre, a eso de las 6:00 p.m., dos individuos llegaron al establecimiento y se dirigieron a una de las máquinas tragamonedas.

“Los sujetos presuntamente conectaron un dispositivo tipo beeper que enviaba un mensaje a la impresora de la máquina, indicando falsamente que habían obtenido un premio. Luego, acudían donde la cajera para cobrar la cantidad generada mediante el engaño", dice el informe.

Mediante este patrón, los sospechosos lograron apropiarse de aproximadamente $5,011.

La policía municipal de Carolina, Allison Arroyo, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, quienes continuarán con la pesquisa.

Tags
Policía de Puerto RicoSeguridadCICRobosCarolina
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 29 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: