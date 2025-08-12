En honor a “Lela”: caravana celebrará el cumpleaños de menor asesinada en Aibonito

Un día después de ser asesinada en Aibonito, familiares y amigos de Gabriela Nicole Pratts Rosario, conocida como “Lela”, se unirán este martes en una caravana para honrar su memoria y celebrar los 17 años que cumpliría hoy.

Según una publicación compartida en la red social Instagram, la caravana partirá a las 5:00 p.m. desde el estadio Hermanos Marrero.

“Celebraremos el cumpleaños como se lo merecía nuestra niña. Son todos bienvenidos, queremos recordarles que deseamos una tarde tranquila y llena de amor (para)a nuestra Lela”, escribió una amiga de Pratts Rosario en el mensaje.

Los hechos en torno al asesinato de Pratts Rosario ocurrieron a las 12:55 a.m. del lunes, cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, en un lugar aledaño al casco urbano.

El lunes, el comisionado del Negociado de la Policía, Joseph González, aseguró en el programa “Jugando Pelota Dura” de TeleOnce que, hasta el momento, seis personas han sido identificadas como sospechosas en el crimen.

Por su parte, el inspector Robert Ramos, subdirector de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC), indicó que dos de las sospechosas tienen 20 años, mientras que otras cuatro son menores de edad.

Ramos añadió que la persona que, presuntamente, hirió mortalmente a Pratts Rosario “es una menor de edad también”.

Explicó que el incidente ocurrió luego de una discusión entre la hermana de Pratts Rosario y la sospechosa que, supuestamente, hirió a la fémina de 16 años.

“Comienzan a discutir, le dan una golpiza a la hermana. Esta joven sale en defensa de la hermana y ahí es que entonces es que estas jóvenes la agreden y la hieren mortalmente”, abundó.

El oficial, confirmó, además, que la madre de la menor se encontraba en el lugar y que fue sujetada por personas no identificadas para evitar que defendiera a su hija.

Un joven de 16 años también resultó herido de arma blanca al tratar de defender a Pratts Rosario. Su condición fue descrita como estable.

Como parte de la pesquisa, un vehículo Toyota Corolla color gris fue ocupado.

Agentes de la Uniformada ejecutaron, en la noche del lunes, una orden de allanamiento en la casa de los familiares de algunas de las personas sospechosas.