En Moca: investigan doble asesinato en el interior de un negocio

Dos hombres fueron asesinados en la tarde del viernes en el negocio “Si Dios Quiere”, ubicado en la carretera 4403, interior 3.5, del barrio Naranjo, en Moca.

Según el informe de la Policía, los hechos ocurrieron a las 6:00 p.m. en el interior del establecimiento.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre de 43 años, quien no sido identificado, al lado de una mesa de billar. Presentaba múltiples impactos de bala.

En el lugar, también encontraron un adulto mayor de 65 años, quien resultó herido de bala y, posteriormente, falleció mientras recibía asistencia médica en un hospital de Mayagüez. El occiso fue identificado como Miguel Vélez Lazus.