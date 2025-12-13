Camión volcado cerca del túnel Minillas mantiene tráfico pesado

Un camión se volcó esta mañana, en la PR-22, kilómetro 0, en dirección de San Juan hacia Carolina, a la altura del túnel Minillas, lo que mantiene un tráfico pesado en el área.

La oficial de prensa del Cuartel General de la Policía, Iliana Echevarría Jiménez, indicó a El Nuevo Día que el incidente fue reportado a eso de las 7:09 a.m.

El vehículo mantiene parte de la salida obstruída, según un video compartido por la Uniformada.

Las autoridades advirtieron que las labores de remoción podrían extenderse por varias horas, por lo que exhortaron a los conductores a tomar vías alternas.

Se reporta tráfico pesado. (Captura)

“Al parecer necesitan una grúa especial que viene de lejos”, informó la agente Echevarría Jiménez.

Referente a estos hechos, no se ha reportado alguna persona herida ni algún derrame de combustible.