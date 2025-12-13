Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Camión volcado cerca del túnel Minillas mantiene tráfico pesado

El incidente ocurrió en dirección de San Juan hacia Carolina

13 de diciembre de 2025 - 9:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bombero observa el camión que se viró en una de las salidas del túnel Minillas, en San Juan. (Captura)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un camión se volcó esta mañana, en la PR-22, kilómetro 0, en dirección de San Juan hacia Carolina, a la altura del túnel Minillas, lo que mantiene un tráfico pesado en el área.

RELACIONADAS

La oficial de prensa del Cuartel General de la Policía, Iliana Echevarría Jiménez, indicó a El Nuevo Día que el incidente fue reportado a eso de las 7:09 a.m.

El vehículo mantiene parte de la salida obstruída, según un video compartido por la Uniformada.

Las autoridades advirtieron que las labores de remoción podrían extenderse por varias horas, por lo que exhortaron a los conductores a tomar vías alternas.

Se reporta tráfico pesado.
Se reporta tráfico pesado. (Captura)

“Al parecer necesitan una grúa especial que viene de lejos”, informó la agente Echevarría Jiménez.

Referente a estos hechos, no se ha reportado alguna persona herida ni algún derrame de combustible.

Al momento, se desconoce qué fue lo que ocurrió. Personal adscrito a Autopista Buchanan se encuentra en lugar trabajando en la escena.

