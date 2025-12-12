Opinión
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estudiante en Corozal resulta herido tras presunta explosión de un “cherry bomb” en el salón

El informe preliminar de la Policía indica que el artefacto pirotécnico presuntamente fue lanzado por otro estudiante

12 de diciembre de 2025 - 12:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un "cherry bomb" o cuarto de dinamita. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un alumno, de 15 años, de la Escuela Superior Vocacional Agrícola Pablo D. Burgos, en Corozal, resultó con una herida en la cabeza en medio de un incidente en un salón de clases, confirmó la Policía.



El informe preliminar, emitido este viernes, indica que fue la directora del plantel escolar quien alertó a las autoridades sobre el incidente, reportado a las 10:35 a.m. del pasado miércoles 10 de diciembre.

“Se informó a los agentes del precinto que, presuntamente, un estudiante tiró en un salón un artefacto conocido como “cherry bomb”, lo que provocó que el compañero de clases resultara herido en la cabeza, siendo llevado a una institución hospitalaria donde fue intervenido", indica el reporte policiaco.

El agente Edgard Santiago, adscrito a la División de Agresiones, en unión a la agente Yessenia Torres López, de la División de Asuntos Juveniles, ambos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, asumieron la pesquisa del inusual incidente.

La Policía confirmó que, de momento, se han realizado las entrevistas de rigor y se encuentran a la espera de que el menor perjudicado sea dado de alta para que sea entrevistado. Posteriormente, el caso será consultado con la Procuradora de Menores, Melani Rodríguez.

Cabe destacar que el incidente comenzó a viralizarse en las redes sociales tras las denuncias de los padres, quienes denunciaban un presunto hermetismo por parte de la directora escolar respecto a lo ocurrido.

“Hoy finalmente quiero hablar sobre la escuela donde estudia mi hijo, porque muchos familiares, amigos y hasta sus hermanas me han estado preguntando qué fue lo que pasó. Y la realidad es que yo también estoy igual de preocupada”, indicó una madre en Facebook.

“Lo único que mi hijo pudo decirme fue que vio a muchos niños llorando, estudiantes asustados y a un niño lleno de sangre. Después de eso, simplemente los mandaron al salón como si nada hubiera ocurrido. Pero yo entiendo que esto no se maneja así”, agregó.

Otra madre también acudió a las redes para expresar su malestar ante lo ocurrido. “Los padres tenemos derecho a saber qué ocurrió realmente y a exigir que las escuelas sean espacios seguros. La vida de un estudiante estuvo en peligro, y esto no se puede minimizar ni ignorar”, señaló la fémina en Facebook.

Reacciona Educación

En declaraciones escritas, el Departamento de Educación (DE) confirmó que las autoridades se encuentran investigando un “confuso incidente” que supuestamente ocurrió a inicios de esta semana en un salón de la mencionada escuela vocacional.

La agencia informó que el alumno afectado continúa recibiendo atención médica en un centro de salud y que permanecen atentos a su condición, confiando en su pronta y completa recuperación.

“Según la información preliminar, se sospecha que un estudiante lanzó un artefacto dentro del salón, lo que alteró la seguridad y la tranquilidad del ambiente escolar. Repudiamos este tipo de conducta que pone en riesgo la integridad de nuestra comunidad estudiantil”, indicó la dependencia gubernamental.

Desde el primer momento, según Educación, la escuela y la región educativa han estado en comunicación con la familia del estudiante afectado y, a su vez, se han iniciado las gestiones administrativas y legales correspondientes para atender y penalizar al responsable, conforme a la reglamentación vigente.

“La dirección escolar también ha sostenido conversaciones con los estudiantes impactados directa e indirectamente por el incidente, así como con los padres y encargados que han solicitado información o expresado preocupación”, comentó la agencia.

Educación agregó que los protocolos de seguridad fueron activados inmediatamente y el equipo socioemocional de la región intervino para brindar apoyo emocional a toda la comunidad escolar.

Las clases y las labores en el plantel han continuado con normalidad, manteniendo un ambiente estable y supervisado, agregó la agencia.

“Cabe destacar que, como parte de los esfuerzos preventivos en la escuela, la semana pasada la División de Explosivos de la Policía de Puerto Rico ofreció una charla educativa sobre los riesgos y penalidades asociados al uso de pirotecnia”, puntualizó.

Breaking News Escuelas Escuelas públicas Policía de Puerto Rico Seguridad Corozal
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
