Reportan a joven desaparecido en Vega Baja

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de un joven de 19 años reportado como desaparecido desde el 6 de noviembre en Vega Baja.

Ángel Gabriel Vélez Serrano fue visto por última vez en la institución educativa American Educational College (Amedco), ubicada en la calla Luis Muñoz Rivera de ese municipio.

Según indicó la trabajadora social del hogar para niños Believe Youth Facility, en el mismo municipio que maneja el caso de Vélez Serrano, este fue dejado en la institución educativa pero nunca entró, desapareciendo del lugar.

El joven fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cinco pies con 11 pulgadas (5′11″) , 170 libras de peso, ojos color marrón y cabello negro.

Al momento de su desaparición vestía mahón largo azul, camiseta y tenis, ambos negros.

