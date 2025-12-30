Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
En un lapso de cuatro horas: roban armas de fuego tras escalar residencias en Dorado

Los casos son investigados por la Policía

30 de diciembre de 2025 - 8:38 AM

La Policía dijo que los ladrones también se llevaron mercancía cuyo valor no ha sido precisado. (Archivo / GFR Media)
Los casos se reportaron entre la mañana y la tarde.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía investiga dos escalamientos ocurridos con una diferencia de cuatro horas y 26 minutos en residencias de Dorado, de donde delincuentes se llevaron armas de fuego, cargadores y municiones.

Según el informe preliminar, el primer caso se reportó a las 8:04 a.m. de ayer, lunes, en una residencia ubicada en la calle San Francisco. Allí, el querellante informó que una persona logró acceso al interior de la estructura.

Una vez dentro de la propiedad, el ladrón se apropió de una pistola marca Canik Mete MC9 calibre 9 milímetros (mm), para la cual el querellante posee licencia, la cual se encontraba en una caja fuerte abierta en uno de los dormitorios.

Además, el delincuente se llevó un cargador con 15 municiones y otro cargador con capacidad para 12 municiones, confirmó la Uniformada.

Mientras, el segundo robo se registró a las 12:30 p.m. de ayer en una residencia de la urbanización Sabanera.

El querellante denunció que cuando verificó su caja fuerte, que ubica en uno de los dormitorios, se percató que le robaron su arma de fuego Taurus PT140 calibre .40 mm, color gris y negra, con un cargador, y una cantidad de municiones que no pudo precisar.

Además, le hurtaron $500 en monedas, que estaban guardados en una alcancía.

Ambos casos fueron referidos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

La Policía exhortó a la ciudadanía que, de poseer información que ayude al esclarecimiento de casos, se comunique a la línea confidencial al 787-343-2020.

