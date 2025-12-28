Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan sobre $5,000 en pérdidas tras escalamiento en una residencia en San Juan

La denuncia ante la Policía alega que robaron prendas y otras pertenencias

28 de diciembre de 2025 - 7:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
El querellante alegó que al llegar a su residencia observó que alguien le había ocasionado daños a la puerta frontal.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga un robo tras un escalamiento en una residencia este sábado, en San Juan.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 p.m., en la urbanización Puerto Nuevo.

El querellante alegó que al llegar a su residencia observó que alguien le había ocasionado daños a la puerta frontal.

Luego, se percató que le robaron $1,000 en efectivo y $3,000 en joyería, además de una computadora valorada en $1,200.

Además, según la Policía, el querellante también alegó que le causaron daños a un auto que estaba en los predios de su residencia.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

