Reportan sobre $5,000 en pérdidas tras escalamiento en una residencia en San Juan
La denuncia ante la Policía alega que robaron prendas y otras pertenencias
28 de diciembre de 2025 - 7:35 AM
De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 p.m., en la urbanización Puerto Nuevo.
El querellante alegó que al llegar a su residencia observó que alguien le había ocasionado daños a la puerta frontal.
Luego, se percató que le robaron $1,000 en efectivo y $3,000 en joyería, además de una computadora valorada en $1,200.
Además, según la Policía, el querellante también alegó que le causaron daños a un auto que estaba en los predios de su residencia.
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.
