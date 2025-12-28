Reportan sobre $5,000 en pérdidas tras escalamiento en una residencia en San Juan

La Policía investiga un robo tras un escalamiento en una residencia este sábado, en San Juan.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 p.m., en la urbanización Puerto Nuevo.

El querellante alegó que al llegar a su residencia observó que alguien le había ocasionado daños a la puerta frontal.

Luego, se percató que le robaron $1,000 en efectivo y $3,000 en joyería, además de una computadora valorada en $1,200.

Además, según la Policía, el querellante también alegó que le causaron daños a un auto que estaba en los predios de su residencia.