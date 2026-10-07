Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
7 de octubre de 2026
89°Probabilidad de lluvias y tronadas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cuerpo en estado de descomposición en una residencia de Carolina

El Cuerpo de Investigaciones Criminales investiga la incidencia reportada a eso de la 1:24 p.m.

7 de octubre de 2026 - 4:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía investiga el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición dentro de una residencia ubicada en la calle 1 de la urbanización José Severo Quiñones, en Carolina.

RELACIONADAS

Según la información preliminar ofrecida por la Uniformada, el hallazgo fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de la 1:24 p.m.

“Al llegar a la residencia, los agentes encontraron a un hombre, aún sin identificar, tirado en el suelo en estado de descomposición”, detalla el informe policial.

Por el momento, las autoridades desconocen la causa de la muerte y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina continuará con la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPuerto RicoPolicía de Puerto RicoSeguridadCarolina
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 7 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: