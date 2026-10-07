Encuentran cuerpo en estado de descomposición en una residencia de Carolina

La Policía investiga el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición dentro de una residencia ubicada en la calle 1 de la urbanización José Severo Quiñones, en Carolina.

Según la información preliminar ofrecida por la Uniformada, el hallazgo fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de la 1:24 p.m.

“Al llegar a la residencia, los agentes encontraron a un hombre, aún sin identificar, tirado en el suelo en estado de descomposición”, detalla el informe policial.

Por el momento, las autoridades desconocen la causa de la muerte y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.