Encuentran cuerpo en estado de descomposición en una residencia de Carolina
El Cuerpo de Investigaciones Criminales investiga la incidencia reportada a eso de la 1:24 p.m.
7 de octubre de 2026 - 4:08 PM
7 de octubre de 2026 - 4:08 PM
La Policía investiga el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición dentro de una residencia ubicada en la calle 1 de la urbanización José Severo Quiñones, en Carolina.
Según la información preliminar ofrecida por la Uniformada, el hallazgo fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de la 1:24 p.m.
“Al llegar a la residencia, los agentes encontraron a un hombre, aún sin identificar, tirado en el suelo en estado de descomposición”, detalla el informe policial.
Por el momento, las autoridades desconocen la causa de la muerte y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina continuará con la pesquisa.
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