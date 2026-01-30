Estudiante resulta herido tras presunta agresión de cuatro compañeros en escuela de Humacao

Un estudiante requirió varios puntos de sutura tras presuntamente sufrir una agresión grave a manos de otros cuatro compañeros en la escuela superior Ana Roque de Duprey, en Humacao.

Según la información preliminar de la Policía, el padre del menor denunció que su hijo, de 15 años y estudiante del plantel, fue agredido por cuatro compañeros.

Como resultado, el menor sufrió una herida abierta en la barbilla, la pérdida de un diente y laceraciones en el rostro y otras partes del cuerpo.

La Uniformada indicó que el menor fue atendido por paramédicos y trasladado a una instalación hospitalaria, donde recibió asistencia médica.