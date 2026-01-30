Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estudiante resulta herido tras presunta agresión de cuatro compañeros en escuela de Humacao

El menor de 15 años sufrió una herida abierta en la barbilla, la pérdida de un diente y laceraciones en el rostro

30 de enero de 2026 - 3:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estudiantes molestos con la lenta respuesta de la escuela organizaron una protesta en el plantel. (Shutterstock)
Las autoridades informaron que el caso fue referido a la División de Ayuda Juvenil del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un estudiante requirió varios puntos de sutura tras presuntamente sufrir una agresión grave a manos de otros cuatro compañeros en la escuela superior Ana Roque de Duprey, en Humacao.

Según la información preliminar de la Policía, el padre del menor denunció que su hijo, de 15 años y estudiante del plantel, fue agredido por cuatro compañeros.

Como resultado, el menor sufrió una herida abierta en la barbilla, la pérdida de un diente y laceraciones en el rostro y otras partes del cuerpo.

La Uniformada indicó que el menor fue atendido por paramédicos y trasladado a una instalación hospitalaria, donde recibió asistencia médica.

Las autoridades informaron que el caso fue referido a la División de Ayuda Juvenil del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, quienes continuarán con la pesquisa tan pronto la condición del perjudicado lo permita.

