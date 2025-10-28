Fallece atropellada una mujer que cruzaba autopista en Cayey

La Policía informó que una mujer falleció atropellada en la madrugada de este martes en Cayey.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:55 a.m., en el kilómetro 32.8 de la autopista PR-52.

Según la información preliminar, un conductor de 54 años y residente de Ponce transitaba un vehículo Toyota CHR del 2019.

La Uniformada indicó que el el hombre “no se percató de una peatona que se encontraba cruzando la vía de rodaje y acto seguido, la impactó con su parte delantera, ocasionando la muerte en el acto de la mujer de 54 años”.

“Al conductor se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, arrojando un .000% en su organismo”, agregó el informe policiaco.

PUBLICIDAD

El agente Luis H. Crespo, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, y la fiscal Inés Escobales se encuentran a cargo de la pesquisa.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 58 fallecidos en accidentes vehiculares, uno más que los 57 registrados a la misma fecha en el 2024.