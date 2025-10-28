Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
28 de octubre de 2025
81°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece atropellada una mujer que cruzaba autopista en Cayey

La Policía indicó que la peatona caminaba por PR-52 poco después de la medianoche

28 de octubre de 2025 - 7:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según la Policía, el accidente ocurrió en eso de las 10:03 p.m. del domingo. (Archivo)
Hasta este domingo, la Policía había reportado 58 fallecidos en accidentes vehiculares, uno más que los 57 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó que una mujer falleció atropellada en la madrugada de este martes en Cayey.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:55 a.m., en el kilómetro 32.8 de la autopista PR-52.

Según la información preliminar, un conductor de 54 años y residente de Ponce transitaba un vehículo Toyota CHR del 2019.

La Uniformada indicó que el el hombre “no se percató de una peatona que se encontraba cruzando la vía de rodaje y acto seguido, la impactó con su parte delantera, ocasionando la muerte en el acto de la mujer de 54 años”.

“Al conductor se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, arrojando un .000% en su organismo”, agregó el informe policiaco.

El agente Luis H. Crespo, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, y la fiscal Inés Escobales se encuentran a cargo de la pesquisa.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 58 fallecidos en accidentes vehiculares, uno más que los 57 registrados a la misma fecha en el 2024.

En cuanto a los accidentes fatales en general, la Uniformada había reportado 242 hasta esa fecha, 36 menos que los 206 para el mismo periodo el año pasado.

Tags
Policía de Puerto RicoPeatón arrolladoBreaking NewsCayey Autopista Luis A. FerréAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 28 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: