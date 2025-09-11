Federales arrestan a un hombre de 32 años bajo cargos de tráfico sexual de menores

Un hombre identificado como Julio Figueroa Álvarez, quien cumplió una condena por explotación infantil, fue arrestado el miércoles por autoridades federales tras la radicación de un pliego con acusaciones de tráfico sexual de un adolescente de 13 años.

La Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico indicó, en declaraciones escritas, que los hechos por los que se acusó a Figueroa Álvarez ocurrieron entre diciembre 2024 y febrero 2025.

Figueroa Álvarez, natural de Toa Baja, presuntamente reclutó, transportó e indujo al menor a cometer actos sexuales, sostuvo la Fiscalía federal.

“Este individuo, un ofensor sexual registrado, fue arrestado en 2014 por cargos de explotación sexual de un menor y condenado en 2016 a cumplir 10 años en prisión. La Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (ICE-HSI) está arrestandolo por segunda vez en menos de 10 años después de su convicción”, expresó la agente especial a cargo (SAIC), Rebecca González Ramos, en el escrito.

Figueroa Álvarez, además, enfrenta cargos por utilizar un celular, al igual que programas de mensajería instantánea y las redes sociales, para persuadir, inducir y coartar al menor para llevar a cabo actos de prostitución y/o actividades sexuales.