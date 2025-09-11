Opinión
11 de septiembre de 2025
83°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Federales arrestan a un hombre de 32 años bajo cargos de tráfico sexual de menores

Los hechos por los que Julio Figueroa Álvarez enfrenta cargos, presuntamente, ocurrieron entre diciembre 2024 y febrero 2025

11 de septiembre de 2025 - 5:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De ser encontrado culpable, Figueroa Álvarez enfrentará penalidades por tráfico sexual de un menor, que tiene un término de 15 años en prisión, y de coerción y seducción de un menor, con un término de 10 años a vida en prisión. (Carlos Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre identificado como Julio Figueroa Álvarez, quien cumplió una condena por explotación infantil, fue arrestado el miércoles por autoridades federales tras la radicación de un pliego con acusaciones de tráfico sexual de un adolescente de 13 años.

RELACIONADAS

La Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico indicó, en declaraciones escritas, que los hechos por los que se acusó a Figueroa Álvarez ocurrieron entre diciembre 2024 y febrero 2025.

Figueroa Álvarez, natural de Toa Baja, presuntamente reclutó, transportó e indujo al menor a cometer actos sexuales, sostuvo la Fiscalía federal.

“Este individuo, un ofensor sexual registrado, fue arrestado en 2014 por cargos de explotación sexual de un menor y condenado en 2016 a cumplir 10 años en prisión. La Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (ICE-HSI) está arrestandolo por segunda vez en menos de 10 años después de su convicción”, expresó la agente especial a cargo (SAIC), Rebecca González Ramos, en el escrito.

Figueroa Álvarez, además, enfrenta cargos por utilizar un celular, al igual que programas de mensajería instantánea y las redes sociales, para persuadir, inducir y coartar al menor para llevar a cabo actos de prostitución y/o actividades sexuales.

De ser declarado culpable, Figueroa Álvarez enfrentaría entre 15 años a cadena perpetua por el cargo de tráfico sexual, y de 10 años a cadena perpetua por coartar a un menor. También estaría sujeto a un periodo de probatoria no menor a cinco años.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas.
