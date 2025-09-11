Opinión
11 de septiembre de 2025
87°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Niño de 7 años a bordo de una bicicleta resulta herido tras chocar con auto en Yabucoa

El menor descendía por una cuesta cuando ocurrió el accidente, informó la Policía

11 de septiembre de 2025 - 9:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dramatización de un accidente vehicular con un ciclista. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un accidente de carácter grave se registró en la tarde del miércoles en la intersección de las calles 3 y 8 del barrio Ingenio en Yabucoa, cuando un niño de 7 años a bordo de una bicicleta impactó un vehículo de motor.

RELACIONADAS

Según la investigación preliminar de la Policía, el menor descendía por una cuesta cuando, presuntamente, no tomó las debidas precauciones e impactó un vehículo marca Mitsubishi Lancer, color gris, del año 2010.

Tras el impacto, el niño salió expulsado y cayó al pavimento, sufriendo un trauma en la cabeza, por lo que fue transportado por sus familiares al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Yabucoa.

En la mencionada institución, el menor fue atendido por un médico de turno y posteriormente referido a otro hospital en San Juan en condición de cuidado.

Al conductor del vehículo se le realizó la prueba de alcohol y arrojó un resultado de 0.000%.

La investigación de este caso está a cargo del agente Ángel D. Ortiz Velázquez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Humacao.

En tanto, las fiscales Astrid Rivera y Desirée Guzmán, de la Unidad de Violencia Doméstica y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Humacao, ordenó ocupar tanto el vehículo como la bicicleta para fines de inspección.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadYabucoaCICHeridos
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
