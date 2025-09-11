Niño de 7 años a bordo de una bicicleta resulta herido tras chocar con auto en Yabucoa

Un accidente de carácter grave se registró en la tarde del miércoles en la intersección de las calles 3 y 8 del barrio Ingenio en Yabucoa, cuando un niño de 7 años a bordo de una bicicleta impactó un vehículo de motor.

Según la investigación preliminar de la Policía, el menor descendía por una cuesta cuando, presuntamente, no tomó las debidas precauciones e impactó un vehículo marca Mitsubishi Lancer, color gris, del año 2010.

Tras el impacto, el niño salió expulsado y cayó al pavimento, sufriendo un trauma en la cabeza, por lo que fue transportado por sus familiares al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Yabucoa.

En la mencionada institución, el menor fue atendido por un médico de turno y posteriormente referido a otro hospital en San Juan en condición de cuidado.

Al conductor del vehículo se le realizó la prueba de alcohol y arrojó un resultado de 0.000%.

La investigación de este caso está a cargo del agente Ángel D. Ortiz Velázquez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Humacao.