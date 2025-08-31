Opinión
31 de agosto de 2025
84°nubes rotas
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A patadas: hombre agrede a policías que lo sacaron de un restaurante en Yabucoa

Wilfredo "Tarzán" del Moral Cuervo presuntamente estaba alterando la paz, por lo que fue arrestado y podría enfrentar cargos

31 de agosto de 2025 - 5:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó que algunos de los sobrecitos de cocaína estaban marcados con las fotos de contrabandistas de drogas colombianos. (GFR Media)
El caso fue investigado por el precinto de Naguabo y se estará consultando con un fiscal para una posible radicación de cargos criminales.
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking News

Un hombre en aparente estado de embriaguez agredió a varios agentes de la Policía en la tarde del domingo luego de que estos lo retiraran de un restaurante en la PR-901, del barrio Camino Nuevo, en Yabucoa.

Según un informe policíaco, Wilfredo “Tarzán” del Moral Cuervo, de 45 años, atacó a varios agentes cuando fue sacado del local, se tiró al tirarse al suelo y se aferró a uno de los policías, provocando que este cayera al piso.

Luego, supuestamente intentó agarrar el arma de reglamento del oficial, lo que provocó que otro agente lo interceptara.

En medio de patadas y golpes, el individuo fue puesto bajo arresto y transportado a un CDT en Yabucoa, donde le diagnosticaron abrasiones en el rostro y codo.

Mientras tanto, los agentes agredidos también recibieron asistencia médica. A uno de ellos le encontraron abrasiones en la rodilla derecha, mientras que otro mostraba una lesión en una mano. Un tercer agente presentaba molestias en la rodilla derecha.

La investigación por la agresión contra los agentes y el informe de uso de fuerza estará a cargo del teniente Jorge Velázquez, adscrito al Distrito de Naguabo, quien consultará el caso con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos criminales.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
