A patadas: hombre agrede a policías que lo sacaron de un restaurante en Yabucoa
Wilfredo “Tarzán” del Moral Cuervo presuntamente estaba alterando la paz, por lo que fue arrestado y podría enfrentar cargos
31 de agosto de 2025 - 5:51 PM
Un hombre en aparente estado de embriaguez agredió a varios agentes de la Policía en la tarde del domingo luego de que estos lo retiraran de un restaurante en la PR-901, del barrio Camino Nuevo, en Yabucoa.
Según un informe policíaco, Wilfredo “Tarzán” del Moral Cuervo, de 45 años, atacó a varios agentes cuando fue sacado del local, se tiró al tirarse al suelo y se aferró a uno de los policías, provocando que este cayera al piso.
Luego, supuestamente intentó agarrar el arma de reglamento del oficial, lo que provocó que otro agente lo interceptara.
En medio de patadas y golpes, el individuo fue puesto bajo arresto y transportado a un CDT en Yabucoa, donde le diagnosticaron abrasiones en el rostro y codo.
Mientras tanto, los agentes agredidos también recibieron asistencia médica. A uno de ellos le encontraron abrasiones en la rodilla derecha, mientras que otro mostraba una lesión en una mano. Un tercer agente presentaba molestias en la rodilla derecha.
La investigación por la agresión contra los agentes y el informe de uso de fuerza estará a cargo del teniente Jorge Velázquez, adscrito al Distrito de Naguabo, quien consultará el caso con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos criminales.
