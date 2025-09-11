Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de septiembre de 2025
87°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece conductor de 45 años tras impactar a otro vehículo en Aguas Buenas

El accidente fue catalogado inicialmente por las autoridades como uno leve

11 de septiembre de 2025 - 8:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
5 de diciembre de 2023 - Personal de la División de Patrulla de Carreteras de la Policía. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un conductor de 45 años falleció en medio de lo que inicialmente fue catalogado por las autoridades como un accidente leve, ocurrido en la carretera 7090, kilómetro 0.1, en Aguas Buenas.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar de la Policía, Luis A. Rolón Rivera manejaba un Hyundai Tiburón por la referida cuando perdió el control y dominio de su auto.

Acto seguido, impactó otro vehículo que transitaba en dirección contraria “en lo que al momento fue un accidente leve, donde nadie resulto herido”.

“Luego, poco más de una hora de ocurrida la colisión, Rolón Rivera falleció en el lugar del accidente por lo que se activó el protocolo en este caso”, detalla el comunicado policíaco.

La investigación está a cargo de la División de Patrullas de Carreteras, en unión a la fiscal Natalie Díaz, de la Fiscalía de Caguas.

Tags
Breaking NewsAguas BuenasPolicía de Puerto RicoAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 11 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: