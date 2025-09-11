Fallece conductor de 45 años tras impactar a otro vehículo en Aguas Buenas

Un conductor de 45 años falleció en medio de lo que inicialmente fue catalogado por las autoridades como un accidente leve, ocurrido en la carretera 7090, kilómetro 0.1, en Aguas Buenas.

Según el informe preliminar de la Policía, Luis A. Rolón Rivera manejaba un Hyundai Tiburón por la referida cuando perdió el control y dominio de su auto.

Acto seguido, impactó otro vehículo que transitaba en dirección contraria “en lo que al momento fue un accidente leve, donde nadie resulto herido”.

“Luego, poco más de una hora de ocurrida la colisión, Rolón Rivera falleció en el lugar del accidente por lo que se activó el protocolo en este caso”, detalla el comunicado policíaco.